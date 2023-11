Mbappé trahi au Ballon d'Or, le juge français s’explique

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

Ce samedi, France Football a révélé les votes de chacun des journalistes pour le Ballon d’Or. On apprend par exemple que le votant français a seulement placé Kylian Mbappé en deuxième position. Un choix critiqué et expliqué.

Comme chaque année, la révélation des votes de chacun des journalistes pour le Ballon d’Or fait sourire. C’est le moment où l’on s’aperçoit que certains n’ont fait preuve d’aucune objectivité. Prenons l’exemple de notre confrère argentin qui, dans son top 5, a cité quatre de ses compatriotes ! On s’attendait donc à un choix similaire dans l’Hexagone. Sauf que Vincent Garcia, lui, a choisi Erling Haaland, l'attaquant tricolore du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé et Lionel Messi dans cet ordre. Critiqué, le journaliste de France Football s’est expliqué.

J’suis dépité, le Portugal a voté Bernardo Silva, l'Argentine pour Messi, la Norvège a voté Haaland et les Français ont voté pour Haaland au Ballon d’or, n’importe quoi pic.twitter.com/M9C4SB95iQ — Léodtre̷s̷ (@Anata130_) November 4, 2023

« Le premier critère pour France Football, c'est la performance individuelle, le côté impactant et spectaculaire, s’est défendu le rédacteur en chef sur le site de L’Equipe. A ce niveau-là, pour moi, la saison dernière, il y a deux joueurs quasiment à égalité. Erling Haaland à Manchester City et Kylian Mbappé au PSG. Erling Haaland, c'est le meilleur avant-centre du monde. On ne peut pas nier qu'il a été impactant pour son équipe. Pour sa première saison avec Manchester City, il remporte la Ligue des Champions, ce que le club n'avait jamais réussi à faire. »

« Il finit meilleur buteur de l'histoire sur une saison en Premier League, il finit avec 56 buts toutes compétitions confondues en club et en sélection, a rappelé le journaliste. Au niveau des performances individuelles, il est tout là-haut. Pour son côté spectaculaire, ceux qui vont dire qu'il est là juste pour pousser le ballon dans le but, je leur conseille de ne pas regarder que des résumés sur YouTube et de regarder vraiment les matchs. Erling Haaland, c'est effectivement quelqu'un qui ne va pas dribbler trois, quatre joueurs, qui ne va pas beaucoup tirer de l'extérieur de la surface. »

Niveau palmarès, Haaland était au-dessus

« Mais c'est quelqu'un qui, par ses déplacements, par la façon dont il pèse sur les défenses, a un côté spectaculaire. Ce n'est évidemment pas du tout le même jeu que Kylian Mbappé ou que Lionel Messi mais il répond au premier critère, il coche toutes les cases. Arrive le deuxième critère et là malheureusement pour Kylian Mbappé, il ne remporte pas la Coupe du monde. Il remporte la Ligue 1 avec le PSG, c'est bien, mais comparé au palmarès d'Erling Haaland sur la saison... On peut difficilement faire mieux », a estimé Vincent Garcia, plus objectif que ses confrères.