Lionel Messi le voleur ‍? Mourinho prend sa défense

Par Adrien Barbet

S'il a tout remporté depuis le début de sa carrière, Lionel Messi reste parfois critiqué pour certains de ses exploits du passé, notamment quelques récompenses attribuées qui sont imméritées pour certains. José Mourinho est monté au créneau pour défendre la Pulga sur le fameux Ballon d'Or 2010.

Vainqueur de la Coupe du monde 2022, Lionel Messi a remporté son huitième Ballon d'Or grâce à ses exploits au Qatar. Un sacre qui a fait particulièrement polémique. Ce n'est pas la première fois qu'une victoire de l'Argentin est remise en question. C'était déjà le cas en 2021, en 2019 mais surtout, en 2010. Année où l'ancien attaquant du FC Barcelone avait été incroyable, notamment en remportant la Liga et la Supercoupe d'Espagne, mais surtout en inscrivant 47 buts. Individuellement, personne n'avait fait mieux. Mais collectivement, Wesley Sneijder avait littéralement tout gagné. À l'instar de Manchester City en 2022/2023, l'Inter Milan avait remporté le triplé. La Serie A, la Coupe d'Italie ainsi que la Ligue des Champions. Pour beaucoup de gens, c'était le Néerlandais, également finaliste de la Coupe du monde 2010, qui devait soulever le Ballon d'Or. José Mourinho n'est pas de cet avis.

Messi Ballon d'Or, ce n'est jamais un vol pour Mourinho

« Je n'aime pas dire "volé". Qui l'a gagné, Messi ? Alors ce n'était pas un vol. Mais oui, Wesley a obtenu le triplé. Il a remporté la Ligue des champions et a joué la finale de la Coupe du monde la même saison. Mais quand Cristiano et Messi gagnent le Ballon d'Or, ce n'est jamais un vol » a avoué le technicien portugais dans une interview pour le média Five. Mourinho était justement le coach de l'Inter Milan en 2010, mais il estime que Lionel Messi comme Cristiano Ronaldo possèdent un tel talent qu'ils n'ont jamais vraiment volé un Ballon d'Or, malgré les critiques. Cette saison-là, Wesley Sneijder ne termine que quatrième du classement de la prestigieuse distinction, alors que d'autres joueurs, comme Andres Iniesta, champion du monde et buteur en finale, étaient également favoris. C'est finalement le maestro de l'Inter Miami qui a remporté l'édition, avec 22,65 % des voix. Le Special One continue de soutenir les deux géants du football, malgré le fait que cette ré