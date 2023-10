Lionel Messi gagne son 8e Ballon d’Or, un proche a gaffé

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

Avant la cérémonie du Ballon d’Or prévue le lundi 30 octobre, les résultats auraient déjà fuité. Selon l’annonce d’un proche de Lionel Messi relayée sur les réseaux sociaux, l'Argentin va remporter la distinction individuelle pour la huitième fois de sa carrière.

Fake news ou vraie révélation ? Sur les réseaux sociaux, une déclaration d’un certain Alessandro Dossetti, présenté comme un ami de la famille Messi, circule concernant l’identité du Ballon d’Or 2023. « Lionel Messi a appris aujourd’hui qu’il était le vainqueur », aurait annoncé ce membre de l’entourage de l’Argentin vendredi. L’information est évidemment à prendre avec beaucoup de précaution sachant que la cérémonie n’est prévue que dans deux semaines, soit le lundi 30 octobre. Mais s’il se confirme, le résultat dévoilé ne serait pas vraiment une surprise.

🚨🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 !!!



Alessandro Dossetti (ami de la famille de Messi) :



“𝐋𝐢𝐨𝐧𝐞𝐥 𝐌𝐞𝐬𝐬𝐢 𝐚 𝐚𝐩𝐩𝐫𝐢𝐬 𝐚𝐮𝐣𝐨𝐮𝐫𝐝'𝐡𝐮𝐢 𝐪𝐮'𝐢𝐥 é𝐭𝐚𝐢𝐭 𝐥𝐞 𝐯𝐚𝐢𝐧𝐪𝐮𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐮 𝐁𝐚𝐥𝐥𝐨𝐧 𝐝'𝐎𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟑”🌕🇦🇷✅ pic.twitter.com/OtPr9yWdJH — INTER MIAMI FR (@IntermiamiFR_) October 13, 2023

Lionel Messi est annoncé favori depuis plusieurs mois. Et plus précisément depuis son sacre en Coupe du monde avec l’Argentine en décembre dernier. Le capitaine de l’Albiceleste, qui a enfin remporté le grand trophée qui manquait tant à son riche palmarès, a porté sa sélection jusqu’au titre le plus prestigieux. Il n’empêche que l’argument ne suffira pas pour faire l’unanimité auprès des observateurs. Si les 100 journalistes votants décidaient de récompenser le milieu offensif de l’Inter Miami, et ce pour la huitième fois, il faut s’attendre à de nombreuses critiques.

Messi n'a pourtant pas brillé au PSG

Rappelons que le Ballon d’Or nouvelle version, qui prend en compte la saison, et non l’année civile, ne se base plus sur la carrière des candidats. L’abandon de ce critère était censé favoriser les concurrents de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo, longtemps seuls au monde aux yeux des votants. Apparemment, la révolution voulue par le magazine France Football n’a pas changé grand-chose, malheureusement pour certains prétendants comme l’attaquant de Manchester City Erling Haaland, beaucoup plus en vue que l’ancien joueur du Paris Saint-Germain la saison dernière.