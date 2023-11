Lionel Messi fait deux annonces tonitruantes ‍!

Dans : Foot Mondial.

Par Corentin Facy

Lundi soir, Lionel Messi a été sacré Ballon d’Or pour la 8e fois de sa carrière. Le champion du monde argentin a sans doute remporté ce titre pour la dernière au vu de l’annonce qu’il a fait passer dans les colonnes de L’Equipe.

Lionel Messi et le football de haut niveau en Europe, c’est officiellement terminé. Cet été, l’international argentin a quitté le Paris Saint-Germain pour tenter l’aventure américaine à l’Inter Miami et à priori, La Pulga ne reviendra pas sur les terres de ses succès en Europe. Parfois annoncé au FC Barcelone, l’ancien numéro 30 de Paris a fait savoir dans une interview accordée à L’Equipe qu’il en avait terminé avec le football de très haut niveau en Europe. Sans mettre pour autant un terme à sa carrière internationale pour le moment, Lionel Messi estime que la page du football européen est derrière lui désormais.

« Oui, je crois que là, oui. Grâce à Dieu, j'ai eu la chance d'avoir une carrière extraordinaire, j'ai gagné tout ce dont je rêvais en Europe, où j'ai joué durant de nombreuses années. Maintenant que j'ai franchi un pas en venant ici aux États-Unis, je ne pense pas revenir jouer en Europe un jour. Bien sûr que ça me manquera jusqu'à la fin de ma vie de jouer la Ligue des champions ou de disputer la Liga, des matches à la saveur particulière. Mais j'en ai profité autant que j'ai pu, je n'éprouve donc aucune frustration » a commenté Lionel Messi, lequel a fait une seconde annonce forte au sujet de son avenir. A la question de savoir ce qu’il fera lorsque sa carrière de footballeur professionnel sera terminée, Lionel Messi a indiqué qu’il ignorait encore dans quel métier il se lancerait.

Messi ne reviendra pas en Europe et ne deviendra pas entraîneur

Une chose est en revanche presque certaine selon lui, il n’épousera pas une carrière d’entraîneur comme le font beaucoup de footballeurs à la fin de leur première vie. « En principe, nous retournerons vivre à Barcelone. C'est notre maison, là où nous avons nos habitudes, nos amis. Que ce soit ma femme, mes enfants ou moi. Mais je n'ai aucune idée de ce que je ferai pour le moment. Je n'y ai pas encore réfléchi et je n'en ai pas envie. Je veux profiter de mes dernières années de footballeur, faire ce qui m'a toujours plu depuis que je suis enfant. Et quand je raccrocherai les crampons, je trouverai sans doute ma nouvelle voie. Entraîneur ? Je ne crois pas, mais très certainement quelque chose en rapport avec le football car c'est toute ma vie » a commenté Lionel Messi. Il va donc falloir s'habituer à voir de moins en moins souvent le champion du monde argentin dans l'actualité chaude du ballon rond au fil des mois et des années.