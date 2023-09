Lionel Messi en danger, un Français lui vole la vedette

Dans : Foot Mondial.

Depuis son arrivée à l'Inter Miami, Lionel Messi provoque un engouement démesuré. De quoi obliger l'Argentin à posséder un garde du corps de qualité. Ce dernier, un mastodonte français nommé Yassine Chueko lui vole presque la vedette.

L'image a fait le tour du monde. Lundi dernier, lors du succès de l'Inter Miami à Los Angeles 1-3, un spectateur s'est infiltré sur le terrain pour aller voir Messi. Néanmoins, proche de son idole, il a été intercepté par un homme costaud lui aussi entré sur la pelouse. Ce golgoth n'était pas là par hasard puisqu'il s'agit du garde du corps de Lionel Messi mis à disposition par son club. Il s'agit d'un Français prénommé Yassine Chueko, ancien soldat en Irak et en Afghanistan. Chueko a peu à peu acquis une certaine notoriété aux Etats-Unis, laquelle se renforce avec les publications de ce combattant d'arts martiaux sur les réseaux sociaux où il exhibe sa musculature.

233.000 euros par an pour protéger Messi

Lors du transfert de Lionel Messi à l'Inter Miami, Chueko a été engagé par la franchise floridienne pour protéger la star argentine des débordements des fans américains. Il doit suivre de près le septuple ballon d'or, sur et hors des terrains. Pendant les matchs de Messi, Yassine Chueko se positionne au bord de la ligne de touche et entre même sur la pelouse en cas de besoin comme lundi dernier.

Selon les informations du Mirror, Chueko est rémunéré 250 000 dollars par an (233 000 euros) pour être le garde du corps officiel de Lionel Messi, de sa femme et de toute la famille Messi présente en Floride. Un travail de tous les instants pour cet homme qui possède plus de 200 000 abonnés sur Instagram. Toutefois, il est un pion essentiel pour le bien-être de La Pulga, plus sereine avec lui dans son séjour floridien.