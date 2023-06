Lionel Messi, des stars et une grosse honte, l'Inter Miami fait parler

Dans : Foot Mondial.

Par Adrien Barbet

Longtemps courtisé par l'Arabie saoudite, Lionel Messi a finalement rejoint la MLS et plus précisément l'Inter Miami. Sergio Busquets a également signé aux États-Unis en attendant d'autres anciens Barcelonais. Le club de David Beckham devient énorme mais ses résultats sont catastrophiques.

Lionel Messi et Sergio Busquets, deux des trois joueurs les plus capés de l'histoire du FC Barcelone vont donc désormais porter les couleurs de l'Inter Miami. La franchise du Spice Boy, en grande difficulté en championnat, va bientôt pouvoir compter sur l'apport non négligeable de deux légendes barcelonaises. Néanmoins, les deux derniers capitaines du Barça pourraient ne pas être les seuls à venir à Miami. Jordi Alba et Luis Suarez, deux autres joueurs très importants dans l'histoire du club catalan, sont annoncés très proches de rejoindre la Pulga. Avec ces nouveaux renforts, l'Inter Miami serait une équipe complètement différente avec une valeur marchande bien plus élevée.

Leo Messi fait exploser la valeur de l'Inter Miami

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Inter Miami CF (@intermiamicf)

En se basant sur les chiffres de Transfermarkt et en prenant en compte les arrivées potentielles de Luis Suarez et de Jordi Alba, le onze-type de l'Inter Miami sera évalué à 80 millions d'euros. Lionel Messi est évidemment le joueur le plus cher de l'effectif avec une valeur de 45 millions d'euros. L'attaquant vénézuélien Josef Martínez, meilleur buteur d'Atlanta United et arrivé à Miami en 2023, est le joueur le plus cher de l'effectif sans les anciens barcelonais avec 4 millions d'euros. Tandis que le gardien Drake Callender est le joueur le moins onéreux avec 800 000 euros de valeur. À noter que la valeur marchande moyenne des clubs en MLS est de 40,70 millions d'euros.

Les défaites s'enchainent pour l'Inter Miami

L'arrivée de Lionel Messi va tout changer pour l'Inter Miami qui sera désormais l'équipe la plus chère de l'histoire du football aux États-Unis. L'Argentin est attendu le 21 juillet prochain contre Cruz Azul pour disputer son premier match avec les Herons, un match dont les billets se sont arrachés. En attendant, l'Inter continuer de jouer et et de perdre en championnat, à l'image de sa défaite de ce week-end 4-1 face à Philadelphie, et de la dernière place du championnat, avec 5 victoires en 18 matchs. Pas sûr que l'arrivée des stars ayant brillé en Europe ne parvienne à inverser rapidement la tendance.