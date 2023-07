Lionel Messi a aussi choisi Miami pour l'argent

Nouveau joueur de l'Inter Miami à partir de cet été, Lionel Messi va faire une bonne opération sur le plan financier. Le copropriétaire de la franchise l'a confirmé, révélant le salaire et tous les avantages financiers que la Pulga va percevoir.

Lionel Messi a laissé filer le contrat du siècle en Arabie saoudite. Toutefois, en choisissant d'aller à Miami, la Pulga n'a pas été lésée du tout dans l'histoire. En MLS, Messi sera gagnant sur le plan financier et sur le plan de l'image. Le contrat que lui offre l'Inter Miami a tout pour être avantageux comme le confirme le copropriétaire de la franchise Jorge Mas. Le milliardaire américain a détaillé au quotidien espagnol El Pais comment il a séduit Messi et son entourage pendant les derniers mois, les dernières années même. Mas a été en contact avec la famille Messi dès 2019, révélant l'avoir rencontré un peu partout dans le monde y compris à Doha pendant le Mondial.

Un processus de longue haleine qui s'est finalement concrétisé grâce aux nombreux avantages présents dans le contrat de Lionel Messi. Tout d'abord, l'Argentin va toucher un salaire compris entre 50 et 60 millions de dollars (45 à 55 millions d'euros). Une augmentation par rapport aux 30 millions d'euros nets qu'il touchait annuellement au PSG. Surtout, Messi possède d'autres sources de revenus dans son contrat, toutes liées à la franchise floridienne.

