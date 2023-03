Messi fait enrager Cristiano Ronaldo jusqu'en Arabie saoudite

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

Depuis son arrivée à Al-Nassr ces dernières semaines, Cristiano Ronaldo est une énorme attraction en Arabie saoudite. Mais le Portugais est toujours confronté à des comparaisons avec Leo Messi...

Vendredi, Cristiano Ronaldo et ses partenaires ont vécu un match assez fou contre al-Batin (3-1). Mené au score jusqu'à la 90e minute, Al-Nassr a ensuite retourné le scénario de la rencontre en plantant trois buts, alors qu'un énorme temps additionnel avait été donné. De quoi néanmoins énerver CR7, qui n'a pas planté lors de ce match, alors que depuis son arrivée en Arabie saoudite, le quintuple Ballon d'Or a déjà marqué à 8 reprises et donné 2 passes décisives. S'il évolue dorénavant loin de l'Europe, il n'est en plus toujours pas à l'abri de certains fans qui le comparent à Leo Messi. C'est encore arrivé après le coup de sifflet final de la rencontre face à al-Batin.

Ronaldo agacé à propos de Messi

“Messi is the best”



Ronaldo: “Go watch him then, why you're here”



😂pic.twitter.com/5oiuuVEfYv — L/M Football (@lmfootbalI) March 4, 2023

En effet, alors que CR7 regagnait le chemin des vestiaires, un enfant lui aurait dit selon certaines vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux : « Messi est le meilleur ». De quoi agacer le Portugais, qui aurait répondu : « Va le voir alors, qu’est ce que tu fais là ? ». Une sortie cash de la part de Cristiano Ronaldo, qui n'a pas fini d'entendre le nom de Leo Messi lui revenir aux oreilles. L'Argentin a brillé pendant la dernière Coupe du monde 2022 au Qatar et a récemment été sacré comme meilleur joueur lors des trophées The Best. La Pulga aura encore une opportunité de briller en Ligue des champions la semaine prochaine face au Bayern Munich. Peut-être d'ailleurs que ce sera son dernier match en C1 s'il venait à quitter le PSG en fin de saison, lui qu'on annonce partant et courtisé notamment par... l'Arabie saoudite. De quoi encore donner lieu à quelques comparaisons avec Cristiano Ronaldo si un tel deal se faisait.