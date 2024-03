Dimitri Payet dément avoir perdu 8 kilos au Brésil

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Les supporters de l'Olympique de Marseille n'ont pas manqué de souligner une différence physique entre le Dimitri Payet vu à l'OM et celui qui brille au Vasco de Gama. C'est faux, réplique le joueur.

C'est les larmes aux yeux que Dimitri Payet avait annoncé son départ de l'Olympique de Marseille l'été dernier, Pablo Longoria n'ayant eu aucun scrupule à pousser dehors un joueur dont le talent est indéniable, mais dont les performances ont été chaotiques. Après un délai de réflexion, le joueur réunionnais avait décidé, en accord avec sa famille, de partir vers le Brésil afin de rejoindre le prestigieux club du Vasco de Gama. Désormais idole de ce club, le footballeur de 36 ans brille sous son nouveau maillot. Et c'est justement ce qui titille les fans marseillais, lesquels s'étonnent de voir Dimitri Payet avoir une forme physique nettement plus étincelante qu'à une certaine période à l'OM. Parfois moqué par les réseaux sociaux pour un embonpoint apparent, l'ancien joueur marseillais dément totalement avoir perdu énormément de poids depuis qu'il a signé au Brésil.

Payet à l'OM pèse autant que Payet au Brésil

On va dire que je cherche la merde mais Payet il a pris du poids quand même #TeamOM #FCGB

Août 2021 Ce soir pic.twitter.com/Y4x0ZmSpNT — Marsɛillɛ Sɔuth 📢 (@Mars_South_Off) January 7, 2022

Dans un long entretien accordé à L'Equipe, Dimitri Payet revient sur cette histoire de poids pris à Marseille. Et il met un terme à toutes les rumeurs, notamment celles qu'ils disent qu'il aurait perdu huit kilos depuis qu'il a rejoint Vasco de Gama il y a quelques mois. Même si certaines photos peuvent engendrer des questions, Payet est formel. « Si j’ai perdu 8 kilos ? (Il rigole.) Non, pas autant. J'ai peut-être un peu fondu à cause de la chaleur et l'enchaînement des matches, mais je ne pense pas être plus fit. Il n'y a pas de différence (de poids) entre le Payet sous Sampaoli et le Payet du Vasco. C'est surtout le rythme et le coffre qui me manquaient », précise Dimitri Payet, afin d'en finir avec ces histoires de kilos en trop. En attendant, l'ancien joueur de l'OM brille sous les couleurs de son nouveau club, au point d'avoir désormais un chant à son nom. De quoi faire taire ceux qui lui promettaient de se perdre en allant au Vasco de Gama.