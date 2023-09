La Tanzanie et l'Algérie ont-elles arnaqué l'Ouganda ‍?

Dans : Foot Mondial.

Par Mehdi Lunay

Déjà qualifiée pour la CAN 2024, l'Algérie a été accrochée à domicile 0-0 par la Tanzanie jeudi. Un nul anecdotique pour les Fennecs mais pas pour les Tanzaniens, qualifiés grâce à ce point devant l'Ouganda. Le sélectionneur ougandais crie au complot.

L'histoire est un éternel recommencement. Lors de la coupe du monde 1982 en Espagne, l'Allemagne de l'Ouest et l'Autriche s'entendaient pour un succès des Allemands 1-0 qui qualifiaient les deux sélections au détriment de l'Algérie. 41 ans plus tard, l'Algérie a t-elle endossé le rôle du méchant dans une histoire similaire ? C'est en tout cas ce que sous-entend le sélectionneur de l'Ouganda, le Serbe Milutin Sredojevic. Sa sélection n'ira pas à la CAN 2024 pour un point de moins que la Tanzanie. Une unité décrochée lors de l'ultime journée avec le match nul des Tanzaniens sur la pelouse du leader algérien. Une surprise étant donné que les Fennecs avaient gagné toutes leurs rencontres dans la poule jusqu'alors.

Le sélectionneur de l'Ouganda crie au scandale

Un accident de parcours pour les Algériens, pas pour le sélectionneur de l'Ouganda qui ne mâchait pas ses mots après la soirée de jeudi. « Ce qui s’est passé dans le match entre l’Algérie et la Tanzanie est une honte pour le football. L’Algérie a levé le pied face à la Tanzanie pour lui permettre de se qualifier. L’histoire a une mémoire et vous vous rappellerez de mes propos lors des prochains éliminatoires à la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2026 », a t-il lâché promettant de révéler « plus de faits dans les jours à venir ». Milutin Sredojevic s'est d'autant plus posé des questions que le sélectionneur de la Tanzanie est Adel Amrouche...un Algérien.

🚨 Milutin sredojević (sélectionneur Ouganda) 🎙️:



« Ce qui s’est passé hier entre l’Algérie et la Tanzanie est une honte pour le football. L’Algérie a volontairement levé le pied afin de permettre à la Tanzanie de se qualifier pour la CAN 2023. Bientôt je ferai d’autres… pic.twitter.com/n7u92p0E5G — Algérie Football Média 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) September 8, 2023

Des accusations balayées d'un revers de main en Algérie. La presse locale rappelle que l'Algérie a largement dominé le match, manquant de réussite dans la zone de vérité face à une équipe tanzanienne regroupée en défense pour tenir le nul salvateur. Il faut aussi rappeler que Djamel Belmadi avait fait tourner, mettant notamment Riyad Mahrez sur le banc au coup d'envoi alors que les Fennecs préparent un match amical au Sénégal dans quelques jours. Enfin, on se plaint en Algérie d'un arbitrage défavorable de l'officiel béninois jeudi soir. De quoi rendre la théorie de l'arrangement difficile à croire malgré la mauvaise foi du sélectionneur ougandais.