La prochaine nouveauté dans le foot vient du rugby

Les contestations des joueurs auprès des arbitres sont devenues un vrai fléau. Cela casse le rythme des matchs, cela stresse les arbitres et ça amène de la tension inutile. Pour éradiquer le problème, l'IFAB a trouvé la solution au rugby.

Qu'il est devenu difficile d'arbitrer un match de football en 2023. Chaque décision est épiée, critiquée par le public, les observateurs mais surtout les joueurs. Ils se ruent en nombre autour de l'officiel pour influencer sa décision ou tenter de la modifier. L'IFAB qui régit les lois du football au niveau mondial veut supprimer cela. Elle a remarqué que de plus en plus d'arbitres abandonnent le sifflet au bout d'un an d'exercice, notamment au niveau amateur. Il faut rétablir l'autorité de l'arbitre central au plus vite. Ayant sans doute regardé le Mondial de rugby en France avec des arbitres incontestés sur le pré, l'IFAB s'est dit que la solution pour le ballon rond était dans le ballon ovale.

Selon le quotidien anglais The Times, l'IFAB veut introduire les exclusions temporaires de 10 minutes dans le football. Cette sanction serait exclusivement adressée aux joueurs ayant été trop véhéments envers l'arbitre du match. Le but affiché est de réduire les abus et les agressions contre les officiels. Une équipe pourrait toujours donner son avis à l'arbitre mais, comme au rugby, seul le capitaine serait habilité à le faire.

