La FIFA part en vrille, le calendrier du futur dévoilé

En France, en Allemagne et en Italie, les champions sont régulièrement connus dès le mois de janvier et pour éviter cela, la FIFA propose une véritable révolution.

L’ennui n’a plus sa place dans le football et pour éviter de tuer tout suspense trop tôt dans la saison, la FIFA ne manque pas d’idées. En effet, la Repubblica annonce ce mardi que l’instance internationale souhaite proposer un nouveau calendrier totalement révolutionnaire aux différentes fédérations. Des changements à partir de la saison 2022-2023 sont espérés et ceux-ci ne vont pas manquer de faire réagir les observateurs et les fans de football de manière générale.

Gianni Infantino, président de la FIFA, souhaite notamment mettre en place des play-offs dans tous les grands championnats du monde. Ce nouveau calendrier se traduirait par une seule phase sans matchs retours, puis des matchs à élimination directe pour rendre plus incertaine et palpitante la course au titre dans certains championnats (Bayern en Allemagne, PSG en France, Juventus en Italie). Sa volonté est ainsi de rendre les championnats plus imprévisibles, ce qui améliorerait l’attractivité de ceux-ci et augmenterait potentiellement les droits télévisuels. Reste maintenant à voir comment les présidents de clubs réagiront à cette volonté totalement farfelue de la FIFA, qui propose ici une alternative à une ligue fermée afin de préserver le suspense et l’attractivité des championnats nationaux… Nul doute que cela permettrait de vendre encore plus de matchs couperets, de phases finales, et de droits TV. A quand les séries au meilleur des sept matchs comme en NBA ?