L'Arabie Saoudite offre 120 ME, et ce n'est même pas pour un joueur

Par Adrien Barbet

Décidément, l'Arabie Saoudite est bien décidée à devenir un pays important du football. Après avoir fait venir Cristiano Ronaldo dans le pays du Golfe, c'est José Mourinho qui pourrait bientôt quitter le vieux continent.

Il y a quelques années, c'était la Chine qui était la destination exotique pour les joueurs en fin de carrière ou qui souhaitaient toucher un énorme salaire. L'Arabie saoudite a pris exemple et souhaite devenir ce nouvel eldorado pour les footballeurs. Si Cristiano Ronaldo s'éclate aujourd'hui à Al Nassr, ce n'est pas suffisant pour le championnat saoudien qui rêve également d'attirer Lionel Messi. Récemment, c'est le club d'Al-Hilal qui a fait une offre de 400 millions d'euros à la Pulga. Si l'Argentin est encore en pleine réflexion sur son avenir, l'Arabie saoudite ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et souhaite réellement développer le football au sein du pays et rivaliser avec les meilleurs championnats européens. Selon les informations du Corriere dello Sport, José Mourinho a reçu une offre pour entraîner dans le Moyen-Orient.

L'offre XXL de l' Arabie saoudite à Mourinho

Le journal italien explique que cette offre est particulière puisque le Portugais aura l'embarras du choix. Il pourra soit prendre la direction d'Al Nassr, le club de CR7 ou d'Al-Hilal, un autre club historique du pays. Le Spécial One pourrait également devenir le sélectionneur de l'Arabie saoudite. Un poste vacant depuis le départ d'Hervé Renard pour diriger l'équipe de France féminine. Le plus alléchant dans cette offre, c'est évidemment la proposition de salaire qui s'élève à 120 millions d'euros sur deux ans. Ce qui ferait de l'actuel entraîneur de l'AS Roma, le coach le mieux payé au monde, et de loin. Une offre qui fait réfléchir l'ancien technicien du Real Madrid. Le but de l'Arabie saoudite est d'avoir Mourinho comme ambassadeur du pays jusqu'en 2026, année de la Coupe du monde en Amérique du Nord. L'Arabie saoudite, après l'obtention des Jeux asiatiques en 2029, souhaite accueillir le Mondial de football en 2030. Messi et Cristiano Ronaldo sont déjà les ambassadeurs et José Mourinho pourrait également en devenir un, après un passage en tant qu'entraîneur. La révolution est en marche en Arabie saoudite.