Islam Slimani déprime, le Sporting le sanctionne

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Sous le choc de l'élimination de l'Algérie pour le Mondial 2022, Islam Slimani a du mal à retrouver ses esprits. Le Sporting attend cependant de l'ancien Lyonnais qu'il s'implique plus.

En quittant l’Olympique Lyonnais pour rejoindre le Sporting au dernier jour du mercato d’hiver, Islam Slimani voulait avoir la certitude de pouvoir disposer de temps de jeu histoire d’arriver en forme pour le Mondial 2022 en fin d’année. Mais on connaît la suite, et l’élimination extrêmement douloureuse des Fennecs au profit du Cameroun dans les ultimes secondes du match retour de barrage. Pour Slimani le coup a été violent, l’attaquant de 33 ans étant conscient qu’il s’agissait là d’une de ses dernières occasions de briller au niveau mondial sous le maillot de l’équipe d’Algérie, lui qui en est le meilleur buteur de l’histoire (40 buts). Ce rêve s’est brutalement écroulé, et c’est un joueur meurtri qui a retrouvé le championnat du Portugal. Si du côté du Sporting Lisbonne on est conscient de l’état moral d’Islam Slimani, on ne veut cependant pas que cela impacte les performances du club et c’est pour cela que le buteur algérien a été sanctionné ce week-end.

Slimani écarté suite à son attitude à l'entraînement

🦁 Ruben Amorim aurait écarté Islam Slimani pour le match de ce soir et convoqué Rodrigo Ribeiro.



En cause, le manque d’implication de l’international algérien.

[@Record_Portugal] #SportingCP pic.twitter.com/dmhl5oD7HF — 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐏 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞 🇫🇷 (@FR_SportingCP) April 9, 2022

En effet, ayant appris vendredi qu’il ne serait pas titulaire pour le match de samedi soir contre Todela, Islam Slimani n’a pas eu l’attitude attendue lors de l’entraînement, et Ruben Amorim, l’entraîneur du Sporting a décidé de l’écarter définitivement pour ce match, convoquant le très jeune Rodrigo Ribeiro (16 ans) à place de l’international algérien. Finalement, Ruben Amorim n'a pas eu de regret puisque son équipe s'est imposé 3 buts à 1, avec notamment un doublé de Sarabia, et maintient la pression sur le FC Porto, leader du championnat du Portugal.