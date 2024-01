La FIFA réagit à l'affaire Maignan et propose une solution radicale

Dans : Foot Mondial.

Par Mehdi Lunay

Samedi soir, des cris racistes ont perturbé le match Udinese-Milan et ont obligé Mike Maignan à quitter le terrain. Gianni Infantino a soutenu le gardien français et a proposé une sanction pour mettre fin à ces actes racistes.

Les cris racistes ont résonné fort dans les tribunes de l'Udinese samedi soir et surtout dans les oreilles de Mike Maignan. Toutefois, le gardien français a réagi de manière plus prononcée encore en quittant le terrain et en forçant l'arrêt du match pendant 10 minutes. Un geste fort, salué par tous les acteurs du football et qui pourrait être un tournant dans les affaires de racisme dans les stades. C'est ce qu'espère sans doute Gianni Infantino, le président de la FIFA. L'instance mondiale réalise de nombreuses campagnes sur cette question et la mésaventure connue par Mike Maignan s'avère importante.

Match perdu pour les clubs des supporters incriminés ?

Sur X, le patron du football mondial a soutenu le gardien du Milan AC mais aussi l'attaquant de Luton Carlton Morris victime de cris racistes à Sheffield, il y a quelques semaines de cela. Dans son message, Gianni Infantino a évoqué une idée pour mettre fin au racisme de certains supporters. Faire perdre leur propre club en déclenchant un « forfait automatique » en cas de cris racistes avérés.

Gianni Infantino et la FIFA communiquent sur les actes racistes survenus à Sheffield et à l’Udinese ce samedi :



« 𝗡𝗼𝘂𝘀 𝗱𝗲𝘃𝗼𝗻𝘀 𝗺𝗲𝘁𝘁𝗿𝗲 𝗲𝗻 𝗽𝗹𝗮𝗰𝗲 𝘂𝗻 𝗳𝗼𝗿𝗳𝗮𝗶𝘁 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗺𝗮𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹'𝗲́𝗾𝘂𝗶𝗽𝗲 𝗱𝗼𝗻𝘁 𝗹𝗲𝘀 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗼𝗻𝘁… pic.twitter.com/ic4tHSdD0i — Actu Foot (@ActuFoot_) January 21, 2024

« En plus de la procédure en trois étapes (match interrompu, match interrompu à nouveau, match abandonné), nous devons mettre en place un forfait automatique pour l'équipe dont les supporters ont commis des actes de racisme et causé l'abandon du match, ainsi que des interdictions de stade dans le monde entier et des poursuites pénales pour les racistes », a t-il écrit sur ses réseaux sociaux. Pénaliser l'ensemble du public et tout un club pour quelques individus. L'idée fera logiquement débat, à l'instar de ce qui se passe pour les jets de projectiles. Néanmoins, cela va peut-être créer une législation sérieuse sur la question dans le monde entier.