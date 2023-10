Guerre ‍: un ancien joueur israélien, testé à l'OM, assassiné

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Le site israélien Ynet annonce ce dimanche la mort de Lior Asulin, ancien footballeur professionnel passé également par Chypre, il avait notamment fait un essai à l'OM. Il a été tué dans les premières heures de la guerre.

Depuis samedi matin, Israël vit des heures terribles, et les victimes de l'attaque lancée par le Hamas se comptent par centaines. Ce dimanche, le média local Ynet, premier site d'infos en Israël, annonce que parmi les victimes, il y a Lior Asulin, un homme de 43 ans, qui participait à une rave-party au moment où des terroristes sont venus tirer sur la foule. Ce dernier a eu une longue carrière de football professionnel, essentiellement dans son pays, même s'il a bien failli rejoindre la Ligue 1. « L’ancien attaquant fait partie des victimes de l'attentat (...) Il a joué au début des années 2000 au Bnei Sakhnin et au Beitar Jérusalem. Lorsqu’il était à son sommet, il avait fait un essai avec l’équipe de Marseille, mais n’avait rien signé avec ce club prestigieux », précise le journaliste d'Ynet. Parmi les clubs où a joué Lior Asulin, on trouve l’Hapoel Tel Aviv, Limassol ou bien encore le Beer Sheva.