Fernando Diniz assure l'intérim avec l'équipe du Brésil

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Après le fiasco lors du Mondial au Qatar, le Brésil a décidé de changer de sélectionneur. Mais en attendant la probable venue de Carlo Ancelotti, la Seleçao aura à sa tête Fernando Diniz, coach de Fluminense.

Actuellement entraîneur de Fluminense, Fernando Diniz a accepté de prendre les commandes de l'équipe du Brésil, révèle Globo. La fédération brésilienne de football officialisera cette nouvelle dans les prochains jours, et le technicien de 49 ans signera un contrat de six mois ou un an, selon la suite des événements. Car Diniz n'est là que pour assurer l'intérim, la CBF étant certaine de pouvoir compter sur Carlo Ancelotti, lequel a encore un an de contrat avec le Real Madrid. Dans la foulée de l'élimination du Brésil en quart de finale face à la Croatie, Tite avait annoncé sa démission et il n'avait pas encore été remplacé.