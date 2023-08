Espagne ‍: Malgré la polémique, Rubiales refuse de partir

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

En pleine polémique après le baiser forcé à la joueuse Jennifer Hermoso, lors des célébrations du sacre au Mondial féminin, Luis Rubiales était annoncé sur le départ. La presse locale indiquait jeudi que le président de la Fédération espagnole comptait démissionner lors de l’Assemblée générale de l’instance ce vendredi. Mais finalement, le dirigeant a annoncé qu’il ne partirait pas.

« J'ai reçu des messages de membres de l'Assemblée qui me demandaient de ne pas démissionner, et ensuite ils ont publié un communiqué pour dire que ce que j'avais fait n'était pas bien. On a un problème de libertés. Après avoir donné toutes mes explications, c'est le moment pour moi de dire quelque chose. Vous pensez que tout cela est suffisant pour justifier la chasse que je subis ? Je ne démissionnerai pas ! Je ne démissionnerai pas ! », a répété Luis Rubiales, qui assure que le baiser était consenti, contrairement aux affirmations de la joueuse.