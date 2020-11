Diego Maradona est mort !

Dans : Foot Mondial.

La presse argentine annonce ce mercredi la mort de Diego Armando Maradona à l'âge de 60 ans. Une triste nouvelle confirmée par le porte-parole de Maradona.

Le quotidien argentin Clarin a officialisé le décès de Diego Maradona. « Et un jour, c'est arrivé. Un jour, l'inévitable s'est produit. C'est une gifle émotionnelle et nationale. Un coup qui résonne sous toutes les latitudes. Un impact mondial. Une actualité qui marque une date charnière dans l'histoire. La phrase qui a été écrite plusieurs fois mais qui avait été effacée est désormais une triste réalité: Diego Armando Maradona est mort », annonce Mariano Verrina, journaliste qui connaissait bien el Pibe de Oro.

Agé de 60 ans, Maradona avait été hospitalisé il y a trois semaines pour une opération du cerveau, mais le joueur argentin avait quitté l'établissement et semblait tranquillement se rétablir à son domicile. La presse précise que l'ancien joueur de Naples et du Barça, notamment, a été victime d'une crise cardiaque et que malgré l'intervention rapide des secours, il n'a pas été possible de le réanimer. Ces dernières années, Maradona avait connu de nombreux soucis de santé, liés à une vie assez chaotique et notamment l'usage de différentes drogues. Mais on retiendra surtout la carrière fantastique de celui qui est à la lutte avec Pelé pour le titre de meilleur footballeur de l'histoire. A son palmarès, une Coupe du Monde gagnée avec l'Argentine en 1986, et la célèbre Main de dieu contre l'Angleterre, suivie quelques minutes plus tard d'un des plus beaux buts de l'histoire du Mondial. Diego Maradona a également gagné la Coupe de l'UEFA en 1989 avec Naples, deux titres en Italie, toujours avec le Napoli et une multitude de trophées. A titre individuel, le légendaire joueur argentin a été élu joueur du siècle par la FIFA avec quelques voix d'avance sur Pelé. Un vrai bonheur pour lui...