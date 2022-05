Déboutée par la FIFA, l'Algérie annonce une contre-attaque !

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

L'Algérie a récemment vu son recours pour rejouer son barrage contre le Cameroun rejeté par la commission des arbitres de la FIFA. Mais le pays du Maghreb n'a sans doute pas dit son dernier mot dans cette affaire.

Le 29 mars dernier dans son antre de Blida, l'Algérie s'inclinait face au Cameroun (1-2 a.p) lors de son barrage retour pour la Coupe du monde. Un séisme pour les champions d'Afrique 2019, qui ne seront pas de la partie au Qatar en fin d'année. Pour autant, les Fennecs n'en démordent pas et sont convaincus d'avoir été lésés par l'arbitre de la rencontre, le Gambien Bakary Gassama. D'énormes accusations de tricherie et même de corruption ont été relayées dans la presse algérienne. Djamel Belmadi, sélectionneur des Verts, a lui aussi fait scandale en s'en prenant à l'attitude de l'arbitre lors d'une interview donnée à la télévision algérienne. De son côté, la Fédération Algérienne de Football avait décidé de poser un recours à la FIFA pour rejouer son barrage contre le Cameroun. Mais comme on l'a appris ces dernières heures, la FIFA a décidé de le rejeter.

L'Etat algérien s'en mêle

Pour l'heure, aucune réaction officielle n'a eu lieu de la part de Charefeddine Amara, président de la fédération algérienne de football. Ce n'est pas le cas de Abderezzak Sebgag, Ministres des sports, qui n'écarte pas la possibilité de faire jouer tous les recours possibles pour que l'Algérie ait gain de cause dans ce dossier. En marge d'une visite de travail, selon des propos relayés par DZ Foot, Sebgag a indiqué « Nous avons reçu une lettre de la FIFA qui nous informe qu'il s'agissait de leur dernière décision. Il reste des actions judiciaires a mener dans ce contexte, l'Algérie a le droit de prendre la moindre décision afin d'exercer ses droits réglementaires dans le cadre du football ». Difficile cependant de croire que l'Algérie ait encore une quelconque possibilité de jouer la Coupe du monde. Pour rappel, les groupes du Mondial au Qatar ont déjà été tirés. Le Cameroun sera dans le groupe G avec le Brésil, la Suisse et la Serbie.