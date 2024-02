Daniel Alves détroussé de 8 millions d’euros en prison

Dans : Foot Mondial.

Par Guillaume Conte

Daniel Alves a perdu gros depuis son arrestation puis sa condamnation pour viol en Espagne. Les clubs et les sponsors le lâchent, mais le Brésilien est loin d'être ruiné comme le laisse entendre les rumeurs.

A la fois sur le plan purement financier et sur le plan déontologique, la scène a choqué au Brésil comme en Espagne. Pour permettre de bénéficier d’une assistance juridique de haut niveau mais aussi de payer une caution fixée d’avance à sa victime dans la procédure, Daniel Alves a bénéficié d’argent donné par son compatriote Neymar. Le défenseur légendaire du FC Barcelone, qui vient de perdre ce statut de légende du club justement en raison de sa condamnation pour agression sexuelle, avait vu ses avoirs en Espagne être gelés et ne pouvait donc pas puiser dans ses réserves pour payer ses dépenses. C’est une somme de près de 200.000 que Daniel Alves s’est vu octroyer par Neymar, qui n’a pas hésité une seconde à soutenir celui qui fut son coéquipier à Barcelone et au Paris SG. Ce geste a au départ fait penser que le latéral droit avait des problèmes d’argent, mais il n’en est rien même si sa carrière semble désormais terminée et qu’il a perdu tout de même beaucoup d’argent.

Neymar aide Daniel Alves à dribbler la justice https://t.co/PP4n4B5u9g — Foot01.com (@Foot01_com) February 23, 2024

Le média brésilien Esportes a fait les comptes, et Daniel Alves a perdu une somme supérieure à 8 millions depuis décembre 2022 et l’accusation de viol dont il a fait l’objet à Barcelone. Son club des Pumas au Mexique a décidé de stopper unilatéralement son contrat, tandis que Sao Paulo, son ancien club, cherche une faille pour ne pas lui payer ses arriérés de salaire avec cette condamnation. Il y a aussi eu des frais de justice qui entrent en compte mais sa plus grosse perte reste l’arrêt de ses partenariat avec son contrat chez Puma et plusieurs sponsors qui ont tout bloqué.

Daniel Alves possède de nombreuses sociétés et une grosse épargne

Une condamnation qui ne le met toutefois pas dans le rouge. Avec ses nombreuses années au plus haut niveau, Daniel Alves a de quoi voir venir, car sa fortune actuelle est estimée à 55 millions d’euros. Il possède également plusieurs sociétés, comme des marques de vêtements, des restaurants, des biens immobiliers, de la gastronomie ou même une entreprise de fabrication de lunettes. Même si les marques se reposant sur Daniel Alves risquent de souffrir de cette image dégradée, alors que le joueur est toujours en prison en Espagne, ses finances ne sont pas dans le rouge comme cela avait été parfois indiqué.