Cristiano Ronaldo à la retraite, la grande annonce

Dans : Arabie Saoudite.

Par Hadrien Rivayrand

Cristiano Ronaldo sait que sa carrière est derrière lui mais veut toujours continuer de jouer à haut niveau. A 39 ans, il ne prévoit en effet pas de raccrocher de sitôt.

L'Arabie saoudite a la chance de pouvoir profiter du talent de Cristiano Ronaldo avant que ce dernier ne raccroche définitivement. Avec Al-Nassr, le quintuple Ballon d'Or rêve de remporter la Saudi Pro League mais aussi la Ligue des champions asiatique. Cela ne sera pas chose aisée au vu de la concurrence. Déjà, il souhaite être le meilleur joueur du pays arabe. Malgré ses 39 ans, CR7 continue d'empiler les buts. Et si beaucoup se demandent quand le Portugais arrêtera sa carrière, il ne veut pas y penser, se projetant même sur les prochaines échéances avec la sélection portugaise.

Cristiano Ronaldo, la retraite encore lointaine ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Lors d'un entretien accordé à Now, Cristiano Ronaldo en a en effet dit plus sur ses futures aspirations. « Je ne sais pas si je prendrai ma retraite bientôt, dans deux ou trois ans… mais je prendrai probablement ma retraite ici à Al Nassr. Je suis très heureux dans ce club, je me sens bien dans ce pays aussi […] Je suis heureux de jouer en Arabie saoudite et je veux continuer. (...) Quand je quitterai l’équipe nationale, je ne le dirai à personne à l’avance, ce sera une décision très spontanée de ma part, mais aussi très réfléchie. Pour le moment, ce que je veux, c’est pouvoir aider l’équipe nationale », a notamment expliqué CR7, qui estime encore avoir à donner au Portugal. Cela tombe bien, la Coupe du monde 2026 pointe déjà le bout de son nez. Mais reste à savoir si Roberto Martinez lui accordera toujours une place de titulaire. Pendant le dernier Euro, on ne peut pas dire que CR7 ait marqué les esprits. Il reste cependant le meilleur buteur de l'histoire de la sélection lusitanienne avec 130 buts.