CdM ‍: Les USA se plantent, Donald Trump disjoncte

Dans : Foot Mondial.

Par Corentin Facy

Les Etats-Unis faisaient partie des grands favoris dans cette Coupe du monde féminine mais contre toute attente, l’équipe de Megan Rapinoe a pris la porte dès les huitièmes de finale de la compétition.

Champions du monde en titre, les Etats-Unis étaient les grands favoris de la Coupe du monde 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. Mais contre toute attente, alors que le match face à la Suède semblait à leur portée, les coéquipières de Megan Rapinoe ont été éliminées lors de la séance des tirs au but. Une énorme désillusion pour le peuple américain, qui suit avec attention le football féminin depuis des années.

Megan Rapinoe se troue, Donald Trump jubile

En lice pour un retour à la maison blanche l’année prochaine, un certain Donald Trump occupe de nouveau la scène médiatique aux Etats-Unis ces dernières semaines. Et sans surprise, l’ancien président américain a réagi à la défaite de son pays dès les huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine. L’homme d'affaires milliardaire n’a pas mâché ses mots et a notamment accusé Megan Rapinoe après cette défaite inattendue.

#FIFAWWC | 🇸🇪⚡🇺🇸 MEGAN RAPINOE MANQUE SON TIR AU BUT !



❌ Les États-Unis avaient l'occasion de prendre les devants, tout reste à faire dans cette séance !



▶ Suivez la séance en direct : https://t.co/90epSJTTuz pic.twitter.com/0AjX6oHub4 — francetvsport (@francetvsport) August 6, 2023

« Cette défaite est totalement emblématique de ce qui arrive à notre ancienne grande Nation sous le mandat du corrompu Joe Bidon. Beaucoup de nos joueuses étaient ouvertement hostiles aux Etats-Unis. Aucune autre sélection ne s’est comportée de la sorte. C’est l’échec de la pensée woke » a lancé Donald Trump avant de brutalement tacler Megan Rapinoe. « Joli tir Megan… Les Etats-Unis vont en enfer ! » a publié l’ex-président des USA.

Ce dernier fait référence au tir au but totalement manqué par la capitaine des Etats-Unis, laquelle a échoué dans sa tentative en frappant largement au-dessus. La joueuse de 38 ans, qui a joué un rôle clé dans le combat pour l’égalité des salaires entre les hommes et les femmes dans les fédérations sportives américaines ces dernières années, a souvent été pris à partie par la droite américaine en politique. Une nouvelle illustration avec Donald Trump après la défaite des USA lors de cette Coupe du monde de football.