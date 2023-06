CdM ‍: Le football féminin sauvé, ils s'y mettent à deux

Dans : Foot Mondial.

Par Adrien Barbet

À quelques semaines du début de la Coupe du monde féminine, le problème de diffusion est toujours présent, en France comme en Europe. M6 et France Télévisions sont proches de parvenir à un accord avec la FIFA.

Le 20 juillet prochain et jusqu'au 20 août, la neuvième édition de la Coupe du monde féminine qui se déroulera en Australie et en Nouvelle-Zélande va commencer. Aussi surprenant que cela puisse paraître, la France n'a toujours pas de diffuseur pour ce Mondial 2023. Les chaînes de télévision n'arrivent pas à se mettre d'accord avec la Fédération Française de Football (FFF) et surtout avec la FIFA pour le montant des droits TV. L'instance qui gère la compétition serait visiblement trop gourmande, une somme de 10 millions d'euros étant évoquée. Vraisemblablement, bien trop élevée. Néanmoins, selon les informations de l'Équipe, M6 et France Télévisions pourraient faire une association afin de diffuser les matchs de la Coupe du monde féminine de football et surtout ceux de l'équipe de France.

M6 et France Télévisions arrivent en saveur du football féminin

Le quotidien sportif précise également que M6 et France Télévisions vont avoir le droit de diffusion des matchs des Bleues en dehors de cette Coupe du monde. La France, positionnée dans le groupe F, affrontera la Jamaïque le 23 juillet avant de se mesurer au Brésil qui avait battu les Bleues en quart de finale de l'édition 2019 puis au Panama. L'équipe de France qui sera amputée de ses attaquantes Marie-Antoinette Katoto et de Delphine Cascarino, espère rallier les demi-finales de la compétition. Hervé Renard a l'objectif de redonner un second souffle aux Bleues après les tensions du mandat sous Corinne Diacre. Le problème de la diffusion de cette Coupe du monde semble enfin se régler après une (très) longue période de négociation pour acquérir ces droits TV, autant précieux que chers.