Canal+ obtient les droits du championnat saoudien

Dans : Foot Mondial.

Par Mehdi Lunay

Très actifs au mercato estival, les clubs saoudiens ont mis la main sur un bon nombre de stars du football. De quoi rendre attractif la Saudi Pro League et séduire Canal+.

Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ou encore Sadio Mané seront toujours visibles en France cette saison. Partis rejoindre les clubs saoudiens à Al Nassr ou Al Ittihad notamment, ces joueurs verront leur championnat être diffusé en France. La Saudi Pro League, très attractive cet été au mercato, a su séduire Canal+. Selon les informations de L'Equipe, la chaîne cryptée diffusera le nouveau championnat à la mode pour les deux prochaines saisons. L'officialisation de la nouvelle devrait avoir lieu jeudi, 24 heures avant la diffusion du premier match de ce championnat sur l'antenne de Canal+.

La Ligue saoudienne de football a signé un accord de diffusion avec le groupe Canal+ pour le territoire français : https://t.co/XtVTxYxxDw pic.twitter.com/Ner4DkpTED — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 8, 2023

Canal+ vient succéder à RMC Sport qui avait diffusé le championnat saoudien lors des six premiers mois de l'année 2023, juste après la signature de Cristiano Ronaldo. Mais, le désengagement de la chaîne du groupe Altice dans le foot profite à Canal+. Après la Ligue des champions, la Ligue 1 (2 matchs jusqu'à la fin de la saison) et la Premier League, Canal+ étoffe un peu plus son offre football. Si l'on ignore l'argent investi par la chaîne cryptée dans l'opération, cet argent risque de manquer pour l'appel d'offres de la Ligue 1 qui aura lieu dans les prochaines semaines. Arabie saoudite plutôt que Ligue 1 ? La LFP et Vincent Labrune tremblent déjà.