CAN 2023 : L'Algérie gagne encore et se qualifie !

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Avec quatre victoires en autant de matchs, dont la dernière ce lundi à Radès (Tunisie) contre le Niger (1-0), l'équipe d'Algérie est d'ores et déjà qualifiée pour la CAN 2023 qui aura lieu en janvier prochain en Côte d'Ivoire.

Les Fennecs ont fait le travail et plutôt bien, puisqu'après avoir battu le Niger (2-1) la semaine passée à Baraki (Algérie), les hommes de Djamel Belmadi ont récidivé (1-0) ce lundi contre cette même formation nigérienne qui recevait son adversaire du jour en Tunisie, le Niger ne disposant pas actuellement d’un stade homologué. L'Algérie a rapidement pris l'avantage par Baghdad Bounedjah, sur un service de Mahrez (6e), et a ensuite réussi à conserver cet avantage sans toutefois briller. Mais l'essentiel était de gagner et cela a encore une fois été le cas, malgré une ultime occasion pour Adebayor sur coup-franc (90e+6). Avec cette quatrième victoire, l'équipe d'Algérie réussit un sans-faute et a désormais son ticket pour la prochaine CAN en Côte d'Ivoire, le Niger et l'Ouganda ne pouvant pas rattraper les Verts, seule la Tanzanie pouvant éventuellement dépasser l'Algérie, sachant que les deux premières places du groupe sont qualificatives.