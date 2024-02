Brésil ou Argentine, un seul verra les JO 2024 à Paris

Dans : Foot Mondial.

Par Adrien Barbet

Ce dimanche 11 février, les sélections U23 de l'Argentine et du Brésil s'affrontent à l'occasion du tournoi de qualification olympique de la zone d'Amérique du Sud. Une seule des deux formations verra les JO de Paris l'été prochain.

À Caracas, plus précisément à l'Estadio Nacional Brígido Iriarte, le Brésil et l'Argentine vont se défier dans un duel olympique, ce dimanche à 21h30 heure française. Seules deux équipes sud-américaines peuvent se qualifier pour les JO de Paris. Deuxième du classement avec 3 points, la Seleçao est en bonne voie, tandis que l'Albiceleste est pour le moment troisième avec 2 points. Le Venezuela est dernier du groupe et accueillera le Paraguay dans l'autre match qui décidera du qualifié pour le tournoi olympique parisien. Entre le Brésil d'Endrick et l'Argentine de Thiago Almada, il n'y aura qu'un seul heureux. Les Brésiliens ont remporté la médaille d'or lors des deux précédentes éditions des JO, à Rio et à Tokyo et leur absence à Paris serait un petit tremblement de terre.

Les deux géants Sud-Américains se disputent une place aux JO

Pour le moment, les équipes qualifiées pour le tournoi masculin de football aux Jeux olympiques d'été de 2024 sont, la France, pays hôte, mais aussi l'Espagne, l'Ukraine et Israël pour les équipes européennes. La République dominicaine, les États-Unis, le Maroc, le Mali, l'Egypte et la Nouvelle-Zélande sont les autres pays qui participent à cette 26e édition. Il reste encore six places à attribuer. Kylian Mbappé, qui ambitionne de participer à ces JO, pourrait, en fonction du résultat entre l'Argentine et le Brésil, retrouver son bourreau de la Coupe du Monde 2022. Les hommes de Javier Mascherano doivent absolument triompher dans le Superclassique, tandis que le Brésil est en mesure de se contenter d'un simple match nul pour valider son billet à Paris. La finale des JO se disputera le 9 août, au Parc des Princes.