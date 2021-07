Brésil-Argentine : Pour Pierre Ménès, ce n'était pas du foot

Dans : Foot Mondial.

Dans la nuit de samedi à dimanche, l’Argentine a remporté la Copa America aux dépens du Brésil (1-0).

L’enjeu a clairement pris le pas sur le jeu dans cette finale qui n’a pas été très spectaculaire. Les coéquipiers de Lionel Messi ont rapidement marqué par l’intermédiaire d’Angel Di Maria, et ont ensuite défendu leur avantage au score. De son côté, le Brésil ne s’est pas montré très inspiré pour prendre à défaut la défense argentine, ce qui a donné une finale cadenassée, dont le rythme a été tronqué par les nombreuses fautes et les arrêts de jeu trop fréquents. Sur son compte Twitter, le consultant Pierre Ménès n’a d’ailleurs pas été tendre avec les joueurs brésiliens et argentins au moment de faire un rapide bilan de la finale.

Pierre Ménès dépité par le niveau technique

« Dire que je me suis réveillé pour ce match de catch. Content pour Messi pour l’ensemble de sa carrière mais c’était lamentable » a lancé Pierre Ménès, extrêmement déçu par la faible qualité du spectacle proposé. Un avis partagé par Dominique Grimault, qui n’a pas non plus pris son pied mais qui apprécie visiblement beaucoup de voir Lionel Messi triompher face à Neymar. « J’ai fait un cauchemar la nuit dernière. Y’avait 11 mecs en jaune qui se battaient contre 11 mecs en bleu ciel, c’était laid, sauf qu’à la fin le plus petit, par la taille, des bleus a été porté en triomphe par ses partenaires et qu’un jaune a fini par pleurer dans ses bras » a publié le consultant de La Chaîne L’Equipe. Pour le jeu, on repassera et l’Argentine s’en moque probablement. Car après tant d’échecs, Lionel Messi a enfin mené son pays vers la victoire. De quoi réjouir tout un peuple, alors que le Brésil était nettement le favori de cette Copa America organisée à domicile.