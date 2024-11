Ballon d'Or ‍: La fuite qui a rendu fou Vinicius et France Football

Dans : Foot Mondial.

Par Quentin Mallet

Le dernier classement du Ballon d'Or et la récompense accordée à Rodri aux dépens de Vinicius Junior ont fait couler beaucoup d'encre. Pire, le Brésilien avait même appris sa défaite à l'avance à cause d'une fuite.

Le 28 octobre dernier, France Football décernait le Ballon d'Or 2024 à Rodri. Le milieu de terrain espagnol de Manchester City est récompensé pour son excellente saison, sa classe et son fair-play tant avec la Roja qu'avec son club. L'identité du lauréat a toutefois fait couler beaucoup d'encre avant même que le trophée soit décerné. En effet, alors que tout portait à croire que Vinicius allait remporter le précieux Graal, le Brésilien s'est finalement fait devancer. De quoi provoquer une vive colère au sein du Real Madrid qui a tout bonnement décidé de boycotter la cérémonie à Paris. Dans de nouvelles révélations, on apprend que celui qui a terminé à la deuxième place a connu sa position dans le classement en amont à cause d'une fuite.

A Madrid, on savait tout le matin de la cérémonie

Vinicius 2e du Ballon d’Or, Rodri n’est pas d’accord https://t.co/2reGZw8kpp — Foot01.com (@Foot01_com) November 12, 2024

Du jour au lendemain, la mentalité de Vinicius a changé. Passé d'un joueur certain de sa victoire à un homme chargé de revanche en moins de 24 heures, le Brésilien a vu son destin chamboulé lors de la journée du 28 octobre. Le matin de la cérémonie, la star du Real Madrid a appris à cause d'une fuite du classement qu'il ne remportera pas le Ballon d'Or, indique Relevo. Devancé par Rodri, le numéro 7 madrilène s'agace. Il avait organisé une petite fête la veille, avec des proches, qui a terminé le jour J.

Toutefois, avant de prendre un avion privé pour se rendre à Paris, une délégation madrilène a débarqué chez lui et lui et lui a annoncé la mauvaise nouvelle. Rodri sera ensuite sacré Ballon d'Or et Vinicius Junior ne parvient pas à comprendre comment la récompense a pu lui échapper, lui qui sortait d'une saison exceptionnelle avec son club. La fuite viendrait de l'entourage d'un des joueurs du Real Madrid qui aurait été informé par l'un des responsables de France Football. « Je ferai dix fois plus s'il le faut. Ils ne sont pas préparés », a prévenu Vinicius dans la foulée. Rodri, lui, persiste et signe : sa victoire est méritée car c'est le joueur qui a fait preuve de la plus grande régularité tout au long de la saison.