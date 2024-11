Brésil ‍: Marcelo viré pour un changement avorté

Légende du Real Madrid, Marcelo est retourné au Brésil pour aider son club formateur Fluminense. Malheureusement, l'histoire est déjà terminée à cause d'un désaccord avec son entraîneur en plein match.

Marcelo ne sera pas prophète en son pays. Après 15 ans au Real Madrid et 16 ans en Europe, le latéral brésilien est retourné au pays et plus précisément à Fluminense. Le club carioca l'a formé avant son départ pour Madrid en 2007. L'expérience du quintuple vainqueur de la Ligue des champions n'était pas de trop pour une formation en grande difficulté en championnat. Fluminense a passé une bonne partie de la saison dans la zone rouge avant un petit regain de forme. Actuellement 13e, Fluminense ne possède que 3 points d'avance sur la zone rouge. Pourtant, le club de Rio vient de se séparer de Marcelo.

C'est un véritable coup de tonnerre au Brésil. Tout s'est joué en quelques heures seulement. Dans la nuit de vendredi à samedi, Fluminense affrontait Gremio en championnat. Remplaçant, Marcelo s'apprêtait à entrer en jeu à la 90e minute. Son entraîneur, l'ancien sélectionneur brésilien Mano Menezes, lui donnait ses consignes mais elles n'ont pas plu à Marcelo. L'ancien madrilène a critiqué la tactique de son coach en public. Il n'est finalement jamais entré en jeu, retournant immédiatement sur le banc après leur altercation.

I have never seen anything similar in elite football.

Fluminense manager Menezes ready to sub on Marcelo, giving him a tactical talk, to which Marcelo seems saying no.



Menezes gets furious pushing him back on the bench and doesn’t sub him on anymore pic.twitter.com/ortw0nissD