Vinicius 2e du Ballon d’Or, Rodri n’est pas d’accord

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

Rodri a récemment glané le Ballon d'Or 2024, un peu à la surprise générale il faut le dire. Le joueur de Manchester City a terminé devant un Vinicius Jr terriblement déçu.

Rodri savoure ces derniers jours son titre au Ballon d'Or 2024. Le milieu de terrain espagnol sait qu'il n'était pas le grand favori mais profite néanmoins de cette récompense méritée pour l'ensemble de son oeuvre. L'ancien de l'Atlético Madrid compte d'ailleurs revenir le plus tôt possible de sa grave blessure, afin de continuer sur sa lancée. Il est malgré tout conscient que la lutte pour le Ballon d'Or a été serrée et que Vinicius Jr espérait gagner. Pourtant, il n'aurait pas choisi le Brésilien comme deuxième de la compétition...

Vinicius Jr comme dauphin au Ballon d'Or, Rodri a trouvé mieux

Voilà que ne va certainement pas embellir son image auprès des fans de Vinicius Jr, mais Rodri a en effet avoué ces dernières heures qu'il aurait mis Dani Carvajal numéro 2 du classement du Ballon d'Or. Lors de quelques mots échangés à El Partidazo de Cope, le champion d'Europe a indiqué : « J'aurais mis Carvajal en deuxième et Vinicius Jr en troisième. J'ai gagné le Ballon d'Or pour ma régularité, qui est la chose la plus difficile dans le football. J'ai été le joueur le plus régulier de la saison ». Vinicius Jr, lui, va devoir redoubler d'efforts pour de nouveau se mêler à la course au titre et avoir le dernier mot pour soulever le trophée. Il faudra aussi revoir son attitude, pas toujours conforme à celle d'un Ballon d'Or. Car au niveau du talent, il n'y a rien à redire. Cette saison encore, le Brésilien a pris le lead sur l'équipe du Real Madrid et ce, malgré les présences de Jude Bellingham et Kylian Mbappé.