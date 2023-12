Ballon d’Or Africain ‍: Hakimi, Osimhen et Salah à la lutte

La confédération africaine de football a dévoilé la liste des trois joueurs candidats au Ballon d’Or du continent.

Tenant du titre mais parti en Arabie Saoudite, Sadio Mané ne fait partie des finalistes. C’est en revanche le cas de son ancien compère Mohamed Salah, qui a déjà gagné cette distinction par le passé, du joueur du PSG Acharf Hakimi, et de l’attaquant de Naples Victor Osimhen. Pour beaucoup, le Nigérian est le grand favori parmi ce trio en raison de son apport décisif dans le titre gagné par Naples. La réponse sera connue le 11 décembre prochain, à Marrakech.

