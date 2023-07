Arabie saoudite ‍: Cristiano Ronaldo a raison, Karim Benzema a tort

Dans : Foot Mondial.

Par Guillaume Conte

Voir certains des meilleurs joueurs européens signer en Arabie Saoudite fait beaucoup parler. Une légende du football anglais a livré son verdict, avouant comprendre Cristiano Ronaldo, et beaucoup moins ceux qui partent en étant encore au sommet.

C’est le nouvel Eldorado des footballeurs européens. Le championnat saoudien, qui passait jusqu’à présent totalement sous silence, a changé de dimension depuis quelques mois. L’arrivée de Cristiano Ronaldo a bouleversé les cartes et a montré que les clubs saoudiens étaient en capacité d’attirer de très bons joueurs. Et pas uniquement des stars au bord de la retraite. Car sans faire offense au Portugais, il était tout de même poussé vers la sortie à Manchester United, et n’intéressait plus forcément de grands clubs européens. Son départ pour l’Arabie Saoudite afin de vivre une pré-retraite dorée a du sens pour l’ancienne légende de Manchester United Paul Ince. Tout le contraire de ceux qui lui ont emboité le pas et sont encore à un âge raisonnable qui pourrait leur permettre de jouer au plus haut niveau comme Ruben Neves, Riyad Mahrez, Edouard Mendy, Karim Benzema, N’Golo Kanté ou Kalidou Koulibaly.

« Certains de ces mouvements, je les comprends. Et d’autres non. Quand vous parlez de Ronaldo qui va en Arabie saoudite, je le comprends. Il arrive à la fin de sa carrière, il y va pour l’argent. Pour Ruben Neves par exemple, je ne comprends pas. Il est à son prime, c’est triste à voir. Je comprends que le football change, et que l’argent dirige tout, mais moi ce que je voulais c’était gagner des titres prestigieux et jouer en Ligue des Champions. On aurait tendance à penser que ces joueurs veulent encore ça. Cela ressemble à ce que faisait la Chine il y a 6-7 ans quand Oscar ou Hulk ont signé. Et vous regardez le championnat chinois maintenant? Je ne sais pas si l’Arabie Saoudite va être juste une phase, car ils ont tellement d’argent. Je trouve ça triste mais je comprends aussi les joueurs, si quelqu’un vous offre 20 millions d’euros pour jouer une saison, c’est parfois difficile de dire non, peu importe votre âge », a expliqué l’ancien milieu de terrain, pour qui l’Arabie Saoudite aurait tort de se priver d’attirer des joueurs majeurs, et ces derniers auraient aussi tort de se priver d’une telle rentrée d’argent. Même si le football européen s’en trouve affaiblit inévitablement avec des départs importants comme Karim Benzema, N’Golo Kanté ou Riyad Mahrez. Des joueurs qui étaient encore titulaires indiscutables dans des grandes équipes européennes cette saison.