Cristiano Ronaldo annonce une prochaine signature

Habitué aux rumeurs plus ou moins fondées, Cristiano Ronaldo n’est pas épargné sur sa vie privée. Il se murmure que le Portugais et sa conjointe Georgina Rodriguez se dirigent vers un divorce. Une information catégoriquement démentie par le couple qui a fait une révélation devant les médias.

Cristiano Ronaldo doit être ravi. Après la rupture de son contrat à Manchester United l’hiver dernier, son choix de rebondir en Arabie Saoudite avait suscité pas mal de critiques. Mais d’autres joueurs comme Karim Benzema devraient l’imiter. L’attaquant d’Al-Nassr pourrait donc évoluer dans un championnat plus compétitif. Et avec un peu de chance, les nouveaux venus détourneront l’attention des médias.

Le couple dément les rumeurs

Ce serait effectivement une bonne nouvelle pour Cristiano Ronaldo qui n’est pas épargné depuis son arrivée. Le Portugais fait l’objet de nombreuses rumeurs plus ou moins fondées. Depuis quelques semaines par exemple, il se murmure que le quintuple Ballon d’Or et sa conjointe Georgina Rodriguez se dirigent vers un divorce. L’ancien joueur du Real Madrid ne supporterait plus le côté dépensier de sa compagne.

Et le démenti maladroit de sa mère n’avait rien arrangé. « Ce ne sont que des mensonges, avait réagi Dolores Aveiro en mai dernier. Tous les couples se disputent, mais ce qui a été écrit est un mensonge. » Les bruits de couloir ont donc continué jusqu’à cette semaine. Mercredi, Cristiano Ronaldo, accompagné par Georgina Rodriguez, s’est rendu à son hôtel à Madrid pour la promotion de sa marque d’eau minérale « URSU 9 ».

Les journalistes conviés à l’événement avaient reçu pour consigne de ne pas interroger le couple sur leur vie privée. Mais la demande n’a évidemment pas été respectée. « Une séparation ? Bien sûr que non, vous l'avez inventée », a répondu Georgina Rodriguez, ensuite interrogée sur un éventuel mariage avec CR7. « Oui bien sûr », a-t-elle envisagé, sur la même longueur d’onde que son futur mari. « Un jour, c'est certain », a annoncé Cristiano Ronaldo histoire de mettre un terme aux rumeurs de manière définitive.