Andy Delort, un effrayant malaise avant un gros soulagement

Par Claude Dautel

Victime d'un gros malaise, Andy Delort s'est écroulé au sol en plein match ce samedi au Qatar. Plus de peur que de mal pour l'attaquant.

Andy Delort a provoqué une énorme frayeur à ses supporters, et lorsqu’il reverra les images de son malaise en plein match, l’attaquant international algérien de 32 ans aura probablement des frissons. Alors que l’on jouait la 16e minute du match de la finale de la QSL Cup au Thani bin Jassim Stadium de Doha, Andy Delort, qui avait ouvert le score pour son équipe d’Umm-Salal contre Al Arabi, a subitement tourné sur lui-même avant de s’écrouler au sol avec des convulsions qui pourraient faire croire qu'il a été victime d'une crise d'épilepsie. Une scène terrible diffusée en direct à la télévision. Aussitôt pris en charge pas les secours, l'attaquant a d'abord été évacué de la pelouse, mais un peu plus tard, on a vu Andy Delort revenir tranquillement au bord du terrain pour suivre paisiblement la suite et la fin de cette rencontre. Une fin heureuse pour l'ancien joueur de Nantes, transféré l'an dernier au Qatar.