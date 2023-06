Ancelotti dit oui au Brésil, il débarque en 2024

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

Carlo Ancelotti n'a pas encore prévu de plier bagages du côté du Real Madrid. Malgré des rumeurs de départ, l'Italien continuera encore quelques mois.

Au Real Madrid, Carlo Ancelotti a tout gagné. L'ancien coach du PSG compte bien remettre le club merengue sur le toit de l'Europe et ce, dès la saison prochaine. L'Italien sait que la mission sera périlleuse, qui plus est après le départ de Karim Benzema. Malgré les rumeurs autour d'une potentielle arrivée de Kylian Mbappé dès cet été, le Real Madrid devrait bel et bien composer sans grand numéro 9 dans les prochaines semaines. Joselu aura la lourde tâche de faire l'intérim pendant une saison, avant que Mbappé ne reprenne le flambeau. C'est en tout cas le scénario espéré à Madrid mais qui n'est pas encore fait, loin de là. D'ici-là, Carlo Ancelotti veut encore mettre son rôle de meneur d'hommes au service du Real Madrid. Ensuite, l'Italien partira...

Ancelotti, bientôt le Brésil

⚠️ CBF define: Carlo Ancelotti será o técnico da Seleção a partir de 2024 ⚠️



Treinador vai indicar um profissional de sua confiança para fazer o período de transição ao lado do interino Ramon Menezes https://t.co/MoD0oCrF2b — ge (@geglobo) June 19, 2023

En fin de contrat en juin 2024, Carlo Ancelotti ne devrait pas avoir la chance de pouvoir entrainer Mbappé si ce dernier signe au Real Madrid. Mais qu'il se rassure, il pourra toujours continuer de coacher de grands joueurs, Neymar Jr et Vinicius en tête. En effet, Globo affirme ces dernières heures que l'Italien de 64 ans prendra les rênes du Brésil en 2024. L'ancien du PSG aura pour mission de redorer le blason de la sélection brésilienne, qui n'y arrive plus en Coupe du monde. L'objectif sera clair : gagner le Mondial en 2026. Un objectif que les quintuples champions du monde se fixent, tout comme Ancelotti, qui glanerait un autre trophée majeur du football mondial. En attendant 2024, Ramon Menezes fera l'intérim au Brésil. Carlo Ancelotti va découvrir un nouveau rôle de sélectionneur, lui qui n'a eu que des clubs sous sa direction. Il a toutefois commencé son métier actuel en tant qu'adjoint de l'Italie de 1992 à 1995.