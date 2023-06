Ancelotti brise le rêve absolu du Real, c'est la consternation

Dans : Liga.

Par Adrien Barbet

Après avoir recruté Jude Bellingham pour plus de 100 millions d'euros, le Real Madrid ne compte pas s'arrêter de dépenser sur le marché des transferts. Le possible recrutement de Kylian Mbappé fragilise la relation entre Carlo Ancelotti et la direction madrilène.

Le Real Madrid n'a toujours pas abandonné l'idée de recruter Kylian Mbappé. Encore plus depuis la décision du Français de ne pas prolonger son contrat au PSG. Paris ne souhaite pas que Mbappé quitte le club libre et pourrait se résoudre à le vendre cet été. Une aubaine pour les Merengues qui essayent de transférer le joueur de 24 ans depuis plusieurs saisons. Néanmoins, son coup très élevé inquiète le Real Madrid. La presse espagnole explique que Carlo Ancelotti n'est pas satisfait à l'idée d'acheter le champion du monde dès cet été. Son prix se situe aux alentours de 180 millions d'euros et pourrait même augmenter. Cela pourrait trouer les finances du club madrilène et ça ne plaît pas du tout à Carlo Ancelotti.

Ancelotti pas d'accord avec Florentino Pérez sur le cas Mbappé

Avec le départ de Karim Benzema, le Real Madrid a cruellement besoin d'un nouvel attaquant. Harry Kane est notamment pisté pour remplacer KB9. Mais le club de la maison blanche préfère probablement recruter Kylian Mbappé plutôt que l'Anglais. Le problème est que le Real Madrid a déjà dépensé 103 millions d'euros, hors bonus pour s'offrir les services de Jude Bellingham. Si le club espagnol décide d'acheter Kylian Mbappé, il n'y aura sûrement plus assez d'argent pour renforcer l'équipe à d'autres postes. Ce qui enrage Carlo Ancelotti qui n'est pas d'accord avec les choix de sa direction. Un divorce pourrait même survenir si le Real Madrid n'écoute pas les choix du Mister. Le technicien italien a pourtant des bonnes relations avec Florentino Pérez. Cette relation risque de se dégrader si l'ancien coach du Milan AC n'est pas écouté, car entre le choix de tout miser sur Mbappé, et celui de renforcer l'équipe dans plusieurs secteurs, l'ancien coach du PSG. Et cela risque de surprendre, voire de déplaire au Real, où Pérez a fait de l'attaquant français son rêve absolu.