L1 ‍: Canal+ ne reviendra pas dans « ‍un tel bourbier ‍»

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Dans un an, DAZN devra avoir 1,5 million d'abonnés sous peine de voir la LFP dénoncer son contrat, ou même de voir DAZN jeter l'éponge. Du côté de Canal+, on est totalement indifférent à tout cela.

Le compte à rebours est lancé pour le nouveau diffuseur de la Ligue 1 qui en l'espace d'un an doit tripler son nombre d'abonnés. Avec 500.000 personnes qui chaque mois paient un prix qui a évolué depuis son lancement, DAZN est loin du compte et il est évident pour tout le monde qu'atteindre la barre des 1,5 million d'abonnés attendus en décembre 2025 relève du miracle. Pour la Ligue de Football Professionnel, qui a imposé cette clause libératoire au Netflix du sport, la réflexion est probablement déjà en cours sur la suite de ce feuilleton des droits TV, d'autant qu'il se chuchote dans le même temps que DAZN tente déjà de faire baisser le prix annuel des droits TV de la Ligue 1, à savoir 400 millions d'euros. En tout cas, Vincent Labrune sait déjà que le retour de Canal+ à la table des négociations est hautement improbable.

Canal+ et la Ligue 1, non merci

TV : La lutte contre le piratage s’enlise, DAZN en larmes https://t.co/4QAydrAhSZ — Foot01.com (@Foot01_com) December 3, 2024

La chaîne cryptée est présentée depuis des mois comme l'unique sauveur possible de la Ligue 1, mais si les présidents des clubs font les yeux doux à Maxime Saada, l'inverse n'est pas d'actualité. L'hebdomadaire Le Point le confirme, Canal+ n'a strictement aucun intérêt de revenir parler avec la LFP au sujet de la diffusion de la Ligue 1. « Certains réclament le retour de Canal+ comme chevalier blanc, mais difficile, dans un tel bourbier, d'imaginer la chaîne cryptée ou un autre média tenter la périlleuse aventure », précise Adrien Mathieu, qui ne voit pas réellement pourquoi la chaîne du groupe Bolloré prendrait le risque de revenir au moment où le piratage a explosé, en qu'en plus le championnat de Ligue 1 n'attire plus autant de monde devant la télévision. On s'oriente de plus en plus vers le lancement d'une chaîne 100% Ligue 1 par la LFP, enfin presque puisque Beinsports détient un match par saison et paie 100 millions d'euros pour cela.