Mbappé, Tousart, Lopez… Qui sera élu meilleur Espoirs français ?

Pour la deuxième fois, l’émission de TF1, Téléfoot, va décerner le prix du meilleur Espoirs français de l’année. Une récompense remportée par Moussa Dembélé (21 ans) lors de la première édition.

De nouveau nommé, l’attaquant du Celtic Glasgow pourrait conserver son titre si les internautes du site de Téléfoot le décident. Il faudra pour cela récolter plus de votes que le Parisien Kylian Mbappé (18 ans), auteur d’une saison énorme avec l’AS Monaco, et parti pour réaliser un exercice encore plus impressionnant dans la capitale. Autres favoris annoncés, l’ailier passé du Borussia Dortmund au FC Barcelone, Ousmane Dembélé (20 ans), ou encore l’attaquant de Manchester United Anthony Martial (21 ans).

Cela fait pas mal de joueurs évoluant à l’étranger. Mais la Ligue 1 est quand même le championnat le mieux représenté parmi les 11 finalistes, où l’on retrouve notamment le Marseillais Maxime Lopez (19 ans), le roc toulousain Issa Diop (20 ans) et la sentinelle de Lyon Lucas Tousart (20 ans). Sans oublier Allan Saint-Maximin (20 ans), la flèche de l’OGC Nice. A noter que les votes seront enregistrés jusqu’au 11 décembre.

Les 11 finalistes :

- Jean-Kévin Augustin (20 ans, RB Leipzig)

- Kingsley Coman (21 ans, Bayern Munich)

- Moussa Dembélé (21 ans, Celtic)

- Ousmane Dembélé (20 ans, FC Barcelone)

- Issa Diop (20 ans, Toulouse)

- Maxime Lopez (19 ans, OM)

- Anthony Martial (21 ans, Manchester United)

- Kylian Mbappé (18 ans, PSG)

- Allan Saint-Maximin (20 ans, Nice)

- Lucas Tousart (20 ans, OL)

- Dan-Axel Zagadou (18 ans, Borussia Dortmund)