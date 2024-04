Les deux meilleurs joueurs du monde désignés

Dans : Foot Europeen.

Par Hadrien Rivayrand

Alors que Leo Messi et Cristiano Ronaldo ne sont plus très loin de raccrocher les crampons, le monde du football se cherche des cracks à leur hauteur. Outre Kylian Mbappé, d'autres pépites peuvent espérer tirer leur épingle du jeu.

Depuis quelques années maintenant, Kylian Mbappé est l'un des meilleurs joueurs du monde. A 25 ans, son palmarès est déjà très conséquent. Il aurait pu, avec un peu plus de réussite, compter déjà deux Coupe du monde remportées. L'avenir s'annonce radieux pour le joueur du PSG, qui vit d'ailleurs ses derniers mois dans la capitale française avant de rallier le Real Madrid. Un Real Madrid où il trouvera sur son chemin d'autres stars. Et des stars aussi voire plus jeunes qui lui. C'est notamment le cas de Jude Bellingham ou encore Vinicius Jr. Pour pas mal de fans et observateurs, Vinicius Jr et Mbappé ont bien le profil des deux meilleurs joueurs du monde en ce moment. Ce n'est pas Gabriel Magalhaes qui dira le contraire.

Mbappé leur fait tous peur

Dans des propos rapportés par Madrid Zone, le défenseur d'Arsenal a en effet donné le nom des deux meilleurs joueurs du monde selon lui : « Le meilleur joueur du monde actuellement ? Kylian Mbappé est le numéro 1. Vinicius Jr est le deuxième ». De quoi faire plaisir aux deux concernés, qu'il pourrait retrouver sur son chemin cette saison en Ligue des champions. Soit le PSG en finale de la compétition ou le Real Madrid en demi-finales. Par la suite, il retrouvera assurément Vinicius Jr pour disputer la Copa America. Mais les choses sont établies avant qu'elles ne soient effectives, le prochain duo Mbappé-Vinicius Jr effraie déjà les meilleurs défenseurs du monde. A Carlo Ancelotti de trouver la bonne formule pour que son Real Madrid continue de gagner et ne soit pas une somme d'individualités.