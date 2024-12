La France tient son nouveau Barthez

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

A la recherche d’un nouveau gardien de but pour remplacer André Onana, Manchester United aurait jeté son dévolu sur Illan Meslier. Le portier de Leeds pourrait devenir le premier gardien de but français des Red Devils depuis Fabien Barthez.

Depuis son arrivée à Manchester United à l’été 2023, André Onana n’a jamais réussi à faire l’unanimité. Longtemps critiqué pour ses maladresses et ses erreurs qui ont coûté des points chers aux Red Devils, l’international camerounais pourrait faire face à une nouvelle concurrence interne. En effet, les dirigeants mancuniens souhaiteraient beaucoup pouvoir attirer un nouveau gardien de but susceptible de se battre pour la place de titulaire afin de titiller son actuel dernier rempart. Plusieurs noms sont évoqués par la presse anglaise, mais l'un d'eux revient avec insistance, celui d’Illan Meslier. Le gardien français de Leeds pourrait alors suivre les traces d’un certain Fabien Barthez. Rien que ça.

Illan Meslier à Manchester United, une première depuis 2004

Selon les informations du Sun, Manchester United aurait coché le nom d’Illan Meslier pour concurrencer André Onana. Ce n’est pas la première fois que l’actuel gardien de Leeds apparait dans des rumeurs l’envoyant chez les Red Devils puisqu’il était pressenti pour prendre la succession de David De Gea en 2023. Avec les Peacocks cette saison, Meslier a réalisé 12 clean sheets en 22 matchs de Championship, pour 15 buts encaissés. Sous contrat jusqu’en juin 2026, il pourrait se chercher un nouveau challenge à l’heure où il peut faire franchir un cap à sa carrière. En cas de signature à Manchester United, il marcherait sur les traces de Fabien Barthez. Le champion du monde 98 est le dernier gardien français à avoir porté le maillot des Red Devils.

Le « divin chauve » a joué à Manchester United entre 2000 et 2004, le temps pour lui de remporter deux Premier League (2001 et 2003). On ne peut souhaiter à Illan Meslier que la même fortune. Une telle signature lui permettrait aussi de se donner du crédit pour postuler pour une place chez les Bleus. La France tiendrait alors son nouveau Barthez.