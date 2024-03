Fenerbahce en Ligue 1, vers un gros coup de tonnerre ‍?

Dans : Foot Europeen.

Par Hadrien Rivayrand

Le championnat turc est sujet à des problèmes très importants de violences depuis quelque temps. En signe de protestation, le club de Fenerbahce est prêt à prendre une énorme décision.

Il y a quelques jours, des scènes de chaos total ont vu le jour lors de la rencontre entre Trabzonspor et Fenerbahce. La pelouse a été envahie et des joueurs du Fener ont dû se défendre d'agressions énormes. Le club d'Istanbul ne veut plus jouer dans ces conditions et demande des sanctions fortes de la part de la ligue de football turque. Sinon, Fenerbahce décidera de quitter la Super Lig. Et la direction du club sonde les autres championnats européens pour savoir s'il serait possible d'y jouer. C'est en tout cas ce que nous apprend BPT ces dernières heures.

Fenerbahce, l'heure du changement a sonné

Le média turc indique en effet que le Fener envisage de quitter la Super Lig de Turquie et étudie 5 possibilités : La Ligue 1, la Serie A, la Liga, l'Eredivisie et de la Pro League. Reste à savoir quelle sera la réponse des ligues concernées. On n'imagine en effet mal un club basé dans un pays différent intégrer une autre ligue majeure. Mais le ton est en tout cas donné de la part de Fenerbahce, qui ne veut plus revivre pareille situation qu'à Trabzon. Surtout que ce n'est pas la première fois que des heurts ont lieu au sein du championnat turc. Pour Sky Sports, Alexander Djiku avait récemment donné son ressenti sur la situation et la peur qu'il avait eue contre Trabzonspor : « En seconde période, les supporters ont commencé à lancer des bouteilles d’eau, des pièces de monnaie et des fumigènes. L’arbitre, le commentateur du stade et les joueurs de Trabzonspor ont demandé à plusieurs reprises aux supporters de se calmer pour éviter d’arrêter le match. Au coup de sifflet final, nous avons célébré la victoire au milieu du terrain - comme à chaque match -, étant donné que nous jouions contre l’équipe classée troisième et que Galatasaray avait gagné contre Kasimpasa. Nous avons vu un supporter entrer sur le terrain et quelques autres en quelques secondes, jusqu’à ce que les stadiers soient complètement débordés. Des centaines de personnes venaient vers nous et le terrain était complètement envahi. Nous sommes tous entrés en même temps sur recommandation des stadiers et avec l’aide des joueurs de Trabzonspor. Tout s’est passé très vite. Certains de mes coéquipiers n’ont eu d’autre choix que de se défendre pour sauver leur vie ». Une situation qui ne peut plus durer...