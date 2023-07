Verratti à l'Atlético de Madrid, l'opération est lancée

Dans : Liga.

L'intérêt de l'Atlético de Madrid pour Marco Verratti n'est pas nouveau, mais cette fois les Colchoneros ont décidé d'entamer les négociations avec le Paris Saint-Germain. Même si cela ne sera pas facile, le club espagnol croit en ses chances de faire venir le milieu de terrain italien.

Marco Verratti est arrivé ce dimanche à Osaka avec ses coéquipiers du Paris Saint-Germain où les champions de France s’apprêtent à jouer des matchs amicaux, dont l’un contre l’Inter. Sept mois après avoir prolongé son contrat jusqu’en 2026, l’international italien (55 sélections, 3 buts) n’est plus convaincu que son avenir est au PSG, et cela tombe bien puisque du côté des dirigeants, on pense un peu la même chose. Le changement d’entraîneur peut éventuellement modifier la donne, Luis Enrique appréciant le meneur de jeu, mais Paris est à l’écoute du marché.

C’est dans ce cadre que l’Atlético de Madrid tourne autour d’un joueur dont la valeur est estimée à 40 millions d’euros. Le club de Diego Simeone aura du mal à s’aligner sur toutes les conditions financières, notamment le salaire du joueur, mais Marca confirme ce dimanche que les Colchoneros sont entrés en action et pensent pouvoir réussir ce qui serait un énorme coup sur le marché des transferts.

L'Atlético de Madrid discute avec le PSG

L’intérêt madrilène pour Marco Verratti était essentiellement virtuel ces dernières semaines, mais même si l’opération est considérée comme « très difficile », les choses ont changé. Le quotidien sportif espagnol confirme que l'Atlético et le PSG ont entamé des discussions afin de savoir dans quelles conditions le joueur de 30 ans pourrait être transféré. Un changement radical par rapport à la période où le Barça avait tenté de faire venir Marco Verratti, ce qui avait provoqué la fureur de Nasser Al-Khelaifi. Désormais, le président qatari est non seulement prêt à vendre Petit Hibou, mais en plus, il n'est pas fermé à une négociation sur le prix et les conditions de l'opération. De quoi donner de l'espoir au club madrilène, même si Marco Verratti fait également l'objet de l'intérêt de l'Arabie Saoudite et de deux clubs de Premier League, dont l'un serait Liverpool.