Verratti à Madrid, le projet du PSG ne vaut plus rien

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Annoncé dans le viseur de l’Atlético Madrid, Marco Verratti ne serait pas retenu par le Paris Saint-Germain. En cas de départ du milieu italien, le club francilien perdrait tout de même un joueur important.

Quelques mois après sa prolongation jusqu’en 2026, Marco Verratti pourrait bien quitter le Paris Saint-Germain cet été. Le milieu de terrain, qui ne ferme plus la porte à un départ, intéresse vivement l’Atlético Madrid et son entraîneur Diego Simeone. Une aubaine pour la direction parisienne qui se verrait bien pousser l’Italien vers la sortie. Il s’agirait pourtant d’une grosse perte pour le journaliste Cyril Morin, persuadé que le « Petit Hibou » reste indispensable au Paris Saint-Germain.

« Pour le PSG, ce serait suicidaire de tourner la page Verratti, a prévenu le spécialiste d’Eurosport. Si Verratti part, que fait-on à Paris ? Vitinha-Ugarte, ce n'est pas exactement le même milieu que Verratti-Ugarte ou que Vitinha-Verratti. Qu'on le veuille ou non, le projet parisien est lié à Verratti parce que c'est le joueur le plus important du milieu sur les trois-quatre dernières années, depuis les départs de Blaise Matuidi de de Thiago Motta encore avant. »

« Même dans une saison sans, c'est le seul à offrir des garanties suffisantes au plus haut niveau et en Ligue des Champions. Parfois, ces garanties volent en éclats comme face au Bayern Munich, a reconnu le journaliste. Mais pour moi, c'est inenvisageable d'imaginer le PSG laisser filer Verratti. (...) Si Paris cède son milieu le plus important à l'Atlético Madrid, qu'est-ce que ça dit du projet ? L'Atlético n'est pas censé être aussi grand que le PSG, en tout cas dans l'idée que l'on se fait d'un grand club aujourd'hui. »

Verratti légende du PSG version QSI

« Peut-être que si Manchester City et Liverpool passent à l'attaque, pour ses états de service, Paris pourrait le laisser filer. Et encore, en termes d'image, c'est impossible. Pour le PSG, comme avec Mbappé, vendre un de ses joyaux représente un aveu de faiblesse. Ils ne l'ont jamais fait, je ne vois pas pourquoi ça changerait en 2023. Même si Nasser Al-Khelaïfi annonce chaque année la fin du bling-bling, ça reste l'ADN du PSG. Verratti fait partie de l'histoire du PSG, de QSI, et fait partie du projet sportif à 100% à mes yeux », a estimé Cyril Morin.