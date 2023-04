Tebas et l’UEFA prêts à tout pour couler le Barça

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Sous le coup d’une enquête de la justice espagnole, le FC Barcelone risque gros. Incapable de sanctionner le club catalan sportivement, la Liga de Javier Tebas aurait quand même trouvé le moyen de lui nuire. Et pendant ce temps-là, l’UEFA commence elle aussi à mettre la pression.

Toujours confortablement installé en tête de son championnat, le FC Barcelone ne peut pas oublier sa situation extra-sportive. Difficile de mettre l’affaire Negreira de côté lorsque certains acteurs comme Javier Tebas ne cessent d’évoquer le sujet dans les médias. Le patron de la Liga se dit choqué par les soupçons de corruption envers l’ancien responsable des arbitres en Espagne et parle d’une véritable honte pour le football local.

Tebas aurait donné de fausses preuves

Pourtant, le dirigeant ne serait pas totalement irréprochable. Selon La Vanguardia, Javier Tebas aurait transmis de fausses preuves au parquet pour accuser les anciens présidents du Barça José Maria Bartomeu et Sandro Rosell. Le président du championnat aurait utilisé un document lié à « l’affaire Soule » concernant un détournement de fonds à la Fédération espagnole. Rien à voir avec le dossier Negreira.

Sauf que le texte envoyé contient les noms d’un comptable de Ramon Rosell et de Josep Maria, un employé de la Banque Catalane… Cette lettre avait été écrite par un autre ex-président du Barça, à savoir Josep Contreras, décédé en décembre dernier, et dont la famille a révélé que le document avait été rédigé il y a plus de 10 ans. De quoi s’interroger sur les intentions de Javier Tebas qui s’est immédiatement défendu.

El TITULAR de @LaVanguardia es FALSO, NO acusamos a nadie, la propia noticia lo corrobora al señalar lo que decía el escrito a fiscalia, " ni el presente escrito supone ejercicio de acusación concreta contra nadie"

Sr. Conde Godó vigile más a sus PERIODISTAS que calumnian.🤥🤦 pic.twitter.com/FJ1URI1ECa — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) April 3, 2023

« Le titre de La Vanguardia est faux, a-t-il réagi sur Twitter. Nous n'avons accusé personne. La rédaction elle-même le confirme en soulignant ce que dit la lettre au bureau du procureur. "La présente lettre n'implique pas non plus d'accusation spécifique contre qui que ce soit". Monsieur Conde Godo (Javier Godo, le président-éditeur de La Vanguardia), surveillez de plus près vos journalistes qui calomnient. »

Le Barça est prévenu, Javier Tebas ne fera rien pour l’aider, pas plus que l’UEFA d’Aleksander Ceferin. « Je me suis informé et la situation est extrêmement grave, a confié le patron de l’instance au média slovène Ekipa. Tellement grave qu’elle est, à mon avis, l’une des plus graves depuis que je suis impliqué dans le football. » Les faits présumés étant prescrits en Espagne, le Barça ne risque aucune sanction sportive en Liga. En revanche, Aleksander Ceferin a indiqué que l’UEFA, elle, pouvait toujours agir si nécessaire.