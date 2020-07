RMC : Christophe Dugarry s’excuse, enfin presque

Dans : Liga.

Auteur d’une sortie polémique sur Lionel Messi, Christophe Dugarry a fait passer un message sur le compte Twitter de son émission pour indiquer qu’il s’excusait des propos tenus.

L’animateur avait notamment comparé Lionel Messi à un « gamin d’1,50 m à moitié autiste » et avait invité Antoine Griezmann à lui mettre une « tarte dans sa gueule ». Après une nuit de sommeil, le champion du monde 1998 a expliqué être allé trop loin.

« Je suis sincèrement désolé par l'ampleur et l'écho suscités par mes propos sur Lionel Messi. Je ne voulais pas stigmatiser les personnes souffrant de troubles autistiques, ce n'était pas mon intention. Je présente mes excuses aux personnes que j'ai choquées et le ferai à nouveau à 18h dans Team Duga ce soir », a livré Christophe Dugarry, dont le choix des mots est tout de même assez étonnant, puisque le bad buzz et l’écho de ses propos semblent plus le déranger que la teneur. Un message qui a en tout cas été rapidement supprimé des réseaux de son émission, et n’est donc plus visible à l’heure actuelle. L’animateur devrait en dire plus à l’occasion de son émission de ce jeudi.