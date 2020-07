Polémique : Christophe Dugarry traite Messi d'autiste, le dérapage

Dans : Liga.

Sur le départ à RMC, Christophe Dugarry anime ses derniers « Team Duga » avant de fermer, peut-être provisoirement, sa carrière de consultant.

Et pour terminer, le champion du monde 1998 a décidé de se faire remarquer de la mauvaise manière. Dans un débat sur la situation d’Antoine Griezmann au FC Barcelone, l’ancien attaquant de Bordeaux, mais également du Barça, est allé très loin dans son raisonnement pour expliquer que l’attaquant français devait s’énerver, quitte à bousculer Lionel Messi. Et pour décrire le sextuple Ballon d’Or, Christophe Dugarry a employé des mots qui ont choqué les auditeurs et les suiveurs de l’émission sur les réseaux.

« Il a peur de quoi, d'un gamin qui fait 1,50 m et qui est à moitié autiste ? Il n'a qu'à montrer ses "cojones" au bout d'un moment. Il a qu'à lui mettre une tarte dans la gueule s'il a un problème, ça fait un an qu'on dit qu'il y a un problème avec Messi », a attaqué d’un ton très énervé le consultant de RMC, qui n’a pas réussi à être calmé par ses collègues autour du plateau. Et quand le calme est revenu, ce ne sont pas les propos de Julien Cazarre qui ont aidé les animateurs de l’émission à calmer les choses, le trublion n’hésitant pas à en remettre une couche sur Lionel Messi et la comparaison avec les malades.



« J'étais à deux doigts de dire l'autre mongolien de nain d'autiste, heureusement que je ne l'ai pas dit. On respecte évidemment tous les autistes, à commencer par Lionel Messi », a balancé Julien Cazarre qui pour le coup n’a pas fait rire grand monde dans le studio. Un moment de malaise qui risque de faire parler à RMC Sport, mais pas de la bonne façon.