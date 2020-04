Barça : L’énorme crise après les propos de Messi, démissions en cascade

Dans : Liga.

A l’heure où l’Espagne est confiné et essaye de sortir la tête de l’eau face à la pandémie de Coronavirus, le FC Barcelone se déchire.

Les polémiques se multiplient au sein du club catalan, qui ne se remet pas de la crise des sociétés payées pour tenir l’image de certains cadres des vestiaires sur les réseaux sociaux. Résultat, la guerre interne lancée depuis, et très violente dans les médias depuis quelques jours, a fait six victimes. Six hauts dirigeants du club blaugrana ont démissionné dans la nuit de jeudi à vendredi. Parmi eux, plusieurs ténors dont les vice-présidents Emili Rousaud et Enrique Tombas, ainsi que le directeur commercial Josep Pont et la directrice de la section féminine Maria Teixidor. Ils étaient notamment accusés, par les joueurs et par le président Bartomeu, de se lâcher un peu trop souvent avec des indiscrétions dans les médias, notamment sur les dernières négociations difficiles pour la baisse des salaires des joueurs. Lionel Messi avait mis le paquet en déplorant ces fuites et le manque de soutien et de solidarité venu d'en haut dans ces évènements. Des propos de la superstar argentine qui ont mis le feu.

Ces démissions en masse n’ont qu’un seul but, provoquer de nouvelles élections rapides et mettre Josep Maria Bartomeu, qui n’en finit plus de se mettre tout le monde à dos, sur le grill. Selon les journaux sportifs espagnols, qui font pour la plupart leur Une sur cet évènement, d’autres démissions pourraient intervenir dans les prochaines heures, ce qui aurait pour but de réduire encore plus le conseil d’administration, et de rendre sa continuité impossible. Une situation qui montre en tout cas les cassures au sein du FC Barcelone, qui s’offre une crise interne au milieu de la crise sanitaire.