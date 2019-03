Real : Zidane valide cette piste anglaise pour oublier Cristiano Ronaldo

Dans : Liga, Mercato, Premier League, Foot Europeen.

Cet été, le Real Madrid sera assurément l’un des grands agitateurs du mercato. Et pour cause, les dirigeants espagnols ont l’intention de gâter Zinedine Zidane, lequel a accepté de revenir sur le banc dix mois après son départ. Pour les Merengues, il sera notamment question de remplacer Cristiano Ronaldo, transféré à la Juventus Turin pour 115 ME l’été dernier. Et à en croire les informations de France Football, le Sénégalais Sadio Mané est une piste qui plaît beaucoup au coach tricolore du Real.

« Le retour du technicien français à la tête de la maison merengue incite à penser que le dossier Mané a repris de l'épaisseur. D'après nos informations, c'est en effet le cas, d'autant qu'entre temps l'attaquant sénégalais en a pris lui aussi, de l'épaisseur, que ce soit dans le jeu des Reds de Liverpool ou dans les statistiques » explique le média, qui avait déjà fait écho d’un intérêt du Real Madrid pour Sadio Mané à l’époque où Zinedine Zidane était entraîneur du champion d’Europe en titre. Reste maintenant à savoir quel sera le prix fixé par Liverpool pour un transfert de l’ancien Messin, auteur de 17 buts en Premier League cette saison.