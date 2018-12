Real : Sa cote à Madrid, le nouveau Benzema n’en revient pas

Dans : Liga, Foot Europeen.

Depuis cette saison et le départ de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema a pris une nouvelle dimension au Real Madrid.

Tout d’abord dans le vestiaire où l’attaquant français, qui fait partie des quatre capitaines de l’équipe, assume davantage son rôle de cadre. L’ancien Lyonnais accompagne les jeunes du groupe et notamment le Brésilien Vinicius Junior qu’il a pris sous son aile. Et sur le terrain, « KB9 » continue de se montrer altruiste tout en soignant ses statistiques. Ses 11 buts toutes compétitions confondues lui permettent de dominer le classement des buteurs du Real. Résultat, Benzema n’a plus la même image auprès de ses coéquipiers, des médias et des supporters.

« C'est vrai qu'il y a un nouveau Karim, celui du football et celui des buts, a confié l’avant-centre merengue au quotidien Marca. Mon implication pour cette équipe est totale, je sens que le groupe me fait confiance. L'ovation que le Bernabeu m'a réservée contre le Rayo Vallecano l'autre jour m'a fait sentir que le public me respecte et m'apprécie plus que jamais. » Et les socios l’applaudiront encore un peu plus s’il contribue au succès du Real en finale du Mondial des clubs contre Al-Aïn ce samedi (17h30).